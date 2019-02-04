  • BIST 102.255
  • Altın 220,407
  • Dolar 5,2144
  • Euro 5,9640
  • Lefkoşa 14 °C
  • Mağusa 13 °C
  • Girne 15 °C
  • Güzelyurt 13 °C
  • İskele 13 °C
  • İstanbul 18 °C
  • Ankara 13 °C
SON DAKİKAArjantinli futbolcu Emiliano Sala'yı taşıyan uçağın enkazında bir ceset bulundu

Halkbank'ın Makedonya'daki şubesinde soygun

» »
Makedonya'da faaliyet gösteren Halkbank AD Skopje'nin (Halkbank Üsküp) başkent Üsküp'teki şubesi, silahlı kişiler tarafından soyuldu.
Halkbank'ın Makedonya'daki şubesinde soygun

Halkbank Üsküp İcra Kurulu Başkanı Bilal Sucubaşı, kimlikleri henüz tespit edilemeyen 4-5 soyguncunun, kalaşnikof marka silahlarla banka çalışanlarını darbettiğini söyledi.

1037473063.jpgSoyguncuların banka şubesine zarar verdikten sonra bir miktar para alarak minibüsle olay yerinden uzaklaştığını aktaran Sucubaşı, şunları kaydetti:

"Şubeye zarar vermişler. Şu an ne kadar paranın gittiğini bilmiyoruz. Nerede olduklarını bilmiyoruz. Emniyet geldi. Şu an soruşturmaları ve içerideki kriminal araştırmaları yapıyor. Arkasından bize de bir açıklama yapacaklardır. Şu anda bizim arkadaşlarımız da giden parayı tespit etmeye çalışıyorlar."

SON BİR YIL İÇİNDE ÜÇÜNCÜ SOYGUN

Sucubaşı, bu olayın son bir yıl içinde bankaya yönelik üçüncü soygun olduğunu belirtti.

Öte yandan, Makedonya İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, kimliği belirlenemeyen kişilerce bir banka şubesinde soygun gerçekleştirildiği, silahlı tehditle henüz belirlenemeyen miktarda para çalındığı bildirdi.

Açıklamada, faillerin bulunması için gerekli önlemlerin alındığı ve olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü kaydedildi.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • AB üyesi 10 ülke Gaido’yu “Geçici Devlet Başkanı” olarak tanıdı04 Şubat 2019 Pazartesi 15:55
  • Sipariş ettiği bikini yerine külçe külçe altın geldi04 Şubat 2019 Pazartesi 15:55
  • AB Suriye'de "Siyasi Çözüme" işaret etti04 Şubat 2019 Pazartesi 14:30
  • İngiltere, İspanya ve Fransa Guaıdo'yu "Geçici Devlet Başkanı" olarak tanıdı04 Şubat 2019 Pazartesi 14:25
  • Çipras: "Kıbrıs Meselesinde güvenlik boyutunu tartıştık ve bir çözüme yaklaştık"04 Şubat 2019 Pazartesi 12:55
  • Venezuella'ya müdahale devam ediyor: İngiltere, İspanya ve İsveç Juan Guaidó'yu Venezuela'nın geçici devlet başkanı olarak tanıd04 Şubat 2019 Pazartesi 12:44
  • İtalya, Venezüella muhalefet lideri Guaido 'nun AB tarafından tanınmasını veto etti04 Şubat 2019 Pazartesi 12:34
  • Fransa basını: Macron Mayıs'ta referanduma gitmeye hazırlanıyor04 Şubat 2019 Pazartesi 10:01
  • Maas: Brexit'ten dönüş ihtimali görmüyorum03 Şubat 2019 Pazar 18:56
  • ABD'de 'sahte üniversiteye' kayıt yaptıran 129 Hint öğrenci gözaltına alındı03 Şubat 2019 Pazar 15:16
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti