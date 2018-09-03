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Halkbank'tan kritik ''ucuz dolar'' açıklaması

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Halkbank'ın sitesinden cuma gecesi ucuz dolar ve euro satılmasının ardından Halkbankası'ndan bir açıklama daha geldi.
Halkbank'tan kritik ''ucuz dolar'' açıklaması

Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan ucuz döviz satışıyla ilgili yaptığı açıklamada, "10-15 dakikada fark edildi, yarım saat sürdü. 1763 müşteri 4,6 milyon dolarlık işlem gerçekleştirdi" dedi.

Halkbank'ın internet sitesinden cuma gecesi piyasa fiyatından ucuza dolar ve euro satıldı. Olayla ilgili Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan NTV'ye açıklamalarda bulundu. Aslan, "1763 müşteri 4,6 milyon dolarlık işlem gerçekleştirdi. İşlemler iptal edildi, müşteri hesapları eski haline döndü" dedi.

Halbank Genel Müdürü Arslan'ın açıklamalarından satırbaşları;

"Bankacılık 7\24 yapılabilen bir hizmet sektörü. Bizde bir çok bireysel ve kurumsal müşterimiz var. Piyasalar kapandığı zamanda müşterilerimizin internet bankacılığında döviz alım ve satım işlemleri yapan bankalardan bir tanesiyiz. Döviz kotasyonlarını hemen hemen bütün bankalar Bloomberg Reuters'tan alır. Bizde Bloomberg'ten sağlamaktayız. Piyasalar kapandıktan sonrada biz Bloomberg verileriyle devam ediyoruz. Söz konusu dolar ise alış ve satış kurunu alırız birde iki para birimi arasındaki faiz farkları vardır.

"İLK DEFA BÖYLE BİR HATA İLE KARŞILAŞTIK"

Kur bilgisi hatalı girilmiş değildir ama ülkeler arası faiz makasının bir düzeltme faktörü olarak kura olan etkisinden kaynaklanan bir yanlış giriş vardır. İlk defa böyle bir hata ile karşılaştık.

"HESAPLARA BLOKE KONULDU"

22.01'den başlıyor ve aşağı yukarı yarım saat sürüyor. Bankamızdaki arkadaşlarımız 15 dakika içinden fark ediyor ve işlemleri kapatıyor. Hatalı işlemler yapan yada ucuz döviz kurundan alım yapan veya satan müşterimizin hesaplarına bloke konulmuş oldu.

"İŞLEMLERİ ESKİ HALİNE GETİRDİK"

Burada oluşan sistemde hatadan oluşan bir kurdur. Burada sebepsiz zenginleşme teşkil eden bir durumdur. Dolayısıyla müşterilerin hesaplarına bloke konuldu ve özel bir yazılımla bu işlemleri eski haline getirdik. 1763 müşteri 4,6 milyon dolar alım yaptı.

"İNCELEME BAŞLATTIK"

Hem servis sağlayıcısı kurumla ilgili bir inceleme talep edeceğiz hem de kendi süreçlerimizle ilgili bir zafiyet olması durumunda gerekli tedbirleri alacağız. İnceleme başlattık. Diğer bankalarda bize benzer bir durum yaşanmadığı bilgisindeyim."

"BANKANIN VE MEVDUAT SAHİPLERİNİN ZARARI OLMADI"

Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan sınırlı sayıda işlem yapıldığını, bankanın ve mevduat sahiplerinin zararının olmadığını da vurguladı.

NTV

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