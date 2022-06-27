Halkevleri Genel Başkanı Merttürk'ten Korkmazhan'ın girişinin engellenmesine tepki

İşte açıklama;
Kıbrıs Sol Hareket heyeti yarın Genel Merkezimizde olacak. Ancak Genel Sekreter Abdullah Korkmazhan G-82 gerekçe gösterilerek geri gönderiliyor. İşid çeteleri elini kolunu sallayarak girebilir ama iktidarın politikalarını eleştirenler giremez! Bu tutum asla kabul edilemez.
Kıbrıs Sol Hareket heyeti yarın Genel Merkezimizde olacak. Ancak Genel Sekreter Abdullah Korkmazhan G-82 gerekçe gösterilerek geri gönderiliyor.— Nebiye Merttürk (@nebiyemertturk) June 27, 2022
İşid çeteleri elini kolunu sallayarak girebilir ama iktidarın politikalarını eleştirenler giremez!
Bu tutum asla kabul edilemez. https://t.co/AlbgaLtRZj
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