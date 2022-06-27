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Halkevleri Genel Başkanı Merttürk'ten Korkmazhan'ın girişinin engellenmesine tepki

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Halkevleri Genel Başkanı Merttürk: İşid çeteleri elini kolunu sallayarak girebilir ama iktidarın politikalarını eleştirenler giremez!
Halkevleri Genel Başkanı Merttürk'ten Korkmazhan'ın girişinin engellenmesine tepki

İşte açıklama;

Kıbrıs Sol Hareket heyeti yarın Genel Merkezimizde olacak. Ancak Genel Sekreter Abdullah Korkmazhan G-82 gerekçe gösterilerek geri gönderiliyor. İşid çeteleri elini kolunu sallayarak girebilir ama iktidarın politikalarını eleştirenler giremez! Bu tutum asla kabul edilemez.

 

 

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