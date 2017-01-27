"Halkımız dilediği zaman sahili ziyaret edip, bizzat bilgi sahibi olabilir"

Son günlerde ülke gündemini meşgul eden konulardan biri olan "Elexus Otel'in denize lağım suyunu boşaltması" meselesine ilişkin otel yönetiminden konuyla ilgili açıklama geldi. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Kamuoyuna yönelik bilgilendirme açıklaması

Son günlerde çeşitli görsel, yazılı ve sosyal medya araçları ile Elexus Hotel tarafından, deniz içerisine sahil şeridinden boru içerisinde su akıtılğı ve bu iddialar ile ilgili talihsiz spekülatif açıklamalar yapıldığını, bu haber ciddiyetinden uzak ve tarafımızdan da herhangi bir cevap hakkı kullandırılmadan ve açıklama talebi istenmeden yayınların yapıldığını üzülerek gözlemlemekteyiz.

İşletmemiz 2015 sonunda tüm yasal izinlere ve mecburiyetlere riayet ederek faaliyetlerine başlamıştır. Bu anlamda da tesisimizin arıtma tesisi, tüm kullanım sularında etkin ve hijyenik koşullarda etkin çalıştırılmaktadır. Tüm kompleks üzerinde tüm kullanılmış suların arıtılması ÇED raporu ile belirlendiği şekilde takriben 275.000 (İkiyüzYetmişBeşBin) metre kare yeşil alanlarda kullanılmakta, insan ve doğal yaşama uygun biçimde geri dönüşümü ve su ekonomisi sağlanmaktadır.

Arıtma tesislerinde üretilen su, tesis içersinde bulunan yeşil alanların su ihtiyacını dahi birçok zaman karşılayamamakta ve ilave su kullanılmaktadır.

Bahse konu su arıtma tesisindeki teknik bir arızadan ötürü arıtılmış suyun bir kısmı istem ve kontrol dışı tahliye hattına sızmıştır. Borunun deniz içinde olmayışı kaçağın direk olarak denize dökülmesini önlemiştir. Kaçağın farkına varıldığında da derhal ekiplerimizce borunun kaldırılması ve körleştirilmesi ile, deniz ve kıyınında temizlenmesi ile soruna müdahale etmiştir.

KKTC de Turizm ve Çevre Bakanlığı tarafından “derin deniz deşarj hattı” kullanılarak da olası arıtılmış suyun taşmasına önlem alınması ve ileride olabilecek bir kapasite artışında fazla temiz suyun denize verilmesi hedeflenmiştir. Bu bağlamda projemizi 28.10.2016 tarihinde Limanlar dairesi müdürlüğüne ve KKTC Turizim ve Çevre Bakanlığı’na sunulmuştur. Bahse konu “derin deniz deşarj hattı projesi” ülkemizde Bakanlık tarafından da teknik şartlarının tarif edildiği şekilde, deniz ve hava şartlarının incelenip değerlendirilmesi ve diğer çalışmaların tamamlanmasının ardından yurt dışından gelecek ekiplerce devreye alınacaktır. Pilot çalışma olarak yeni uygulamalar ve yeni teknik şartlar ile ilk bizde hayata geçirilecek bu proje bilahare diğer işletmelere de örnek olacaktır.

İlgili bakanlık tarafından gösterilen hassasiyeti, memnuniyetle karşılamamız ile birlikte, ülke insanına ve ülkemizi ziyaret eden turistlerimize hiç şüphesiz en iyi hizmeti sağlama çalışmalarımızın devam edeceğinin bilinmesini isteriz.

Talep edildiği taktirde tüm mevzu bahis evrakları sunabileceğimizi, halkımızın diledikleri zaman gelip sahil şeridinde bizzat bilgi sahip olabileceklerini kamuoyu ile paylaşırız.

Saygılarımızla,

Elexus Hotel Yönetim Kurulu (a)

Av Şefik Aşçıoğulları

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