“Halkımız endişe duymamalıdır.. Hastalık durumunda hasatanelere başvurulmalı”

Sağlık Bakanlığı, uyuz (scabies) vakalarına müdahale edildiğini ve gerekli önlemlerin alındığını duyurdu.

Temel Sağlık Hizmetleri Dairesi Müdürü Savaşay Uludağ, yaptığı açıklamada, son günlerde Mağusa bölgesindeki iki ilkokulda görülen uyuz vakalarının halkta paniğe sebep olduğunu belirterek, Sağlık Bakanlığı Temel Sağlık Hizmetleri Dairesi olarak bilgi ulaştığı andan itibaren vakalara müdahale edildiğini ve gerekli önlemlerin alındığını kaydetti.

“Herhangi bir bulaşıcı hastalığın ortaya çıkması durumunda doktorlarımız tarafından zamanında müdahale edilmekte ve dairemize bildirim yapılmaktadır. Bildirimi yapılan vakalar görevli sıhhiye müfettişlerimiz tarafından yerinde tespiti yapılarak ikametgahlarına ulaşılmaktadır. Bununla birlikte her açıdan gerekli tedbirler alınmaktadır” diyen Uludağ, hasta kişinin yakını çevresinde temas ettiği kişilerin tespit edilerek, gerekli görülmesi halinde tedaviye başlandığını ve takibinin yapıldığını ifade etti.

Müdür Uludağ, ayrıca mekanlarda da hijyen açısından gerekli tedbirlerin alınmakta olduğunu belirterek, “Halkımız bu konularda endişe duymamalıdır. Herhangi bir bulaşıcı hastalık durumunda Sağlık Merkezleri ve Devlet Hastanelerine başvurmalıdırlar. Sağlık Bakanlığı, Temel Sağlık Hizmetleri Dairesi her durumda gerekli müdahaleyi yapmaktadır” dedi.

Son yaşanan uyuz vakalarında okulların ziyaret edildiğini dile getiren Uludağ, Sıhhiye Müfettişlerinin gerekli önlemleri aldığını; cilt hekimlerinin (dermatoloji uzmanları) öğrencilerin muayenelerini yaparak tedavilere başladığını; öğretmen ve velilere her iki okulda uyuz konusunda bilgilendirme yapıldığını aktardı.

Uludağ, halk için bilgilendirme hazırlandığını da ifade etti.