Yeni Kıbrıs Partisi (YKP) Sekretarya Üyesi Alpay Durduran, Kıbrıs konusundaki açıklamaların halkın çözüm umudunu kaybetmesi doğrultusunda yapıldığını belirtti.

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın ve Türkiye’deki bakanların, “KKTC vardır ve var olmaya devam edecektir’ ‘Artık başka işlere bakacağız” gibi açıklamalarda bulunduğunu kaydeden Durduran, “Halkın çözüm umudunu kaybedip susmasını sağlamak istiyorlar” dedi.

Durduran, yazılı açıklamasında halkın söz konusu açıklamaları sorgulamasını istedi.

Birleşmiş Milletler’in taraflara “iç ve dış güvenliğin federal devlette nasıl sağlayacağını çalışma gruplarında formüle edin, hazır olduğunuzda bize bildirin görüşmeleri başlatalım” dediğini belirten Alpay Durduran, “Ortada ne çalışma grubu var, ne de formül” diyerek Akıncı’nın New York ziyaretine işaret etti.

Durduran, “Paraya başkası sahip. Yetki başkasında. Kurumlar TC’li bürokratlara emanet. 3 yıllık kamu hizmeti, sosyal, ekonomik ve kültürel işbirliği protokolleriyle ihale edilmiş ama onlar işlerine bakacaklar, görüşmelere umut bağlamayacaklarmış. Halkın bu oyunu görmesi, buna kanmaması gerek” ifadelerine yer verdi.