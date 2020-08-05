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Halkın Hukuk Bürosu: Grup Yorum üyesi müvekkillerimiz gözaltına alındı

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Grup Yorum üyeleri Dilan Poyraz, Bahar Kurt, Betül Varan, Eren Erdem, Barış Yüksel ve Sercan Toptancı'nın gözaltına alındı.
Halkın Hukuk Bürosu: Grup Yorum üyesi müvekkillerimiz gözaltına alındı

Grup Yorum üyeleri Dilan PoyrazBahar KurtBetül VaranEren ErdemBarış Yüksel ve Sercan Toptancı'nın gözaltına alındı.

Halkın Hukuk Bürosu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, müvekilleri olan Grup Yorum üyelerinin gözaltına alındığını duyurdu.

Büro, son konusu paylaşımda, "Grup Yorum üyesi müvekkillerimiz Dilan Poyraz, Bahar Kurt, Betül Varan, Eren Erdem, Barış Yüksel ve Sercan Toptancı'nın Beykoz Polenezköy'den gözaltına alındığının bilgisi verildi" diye yazdı.

Grup Yorum’un 9 Ağustos’ta Yenikapı’da vereceği konser Valilik tarafından yasaklanmıştı.

 

 

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