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Halkın Partisi 3. Olağan Kongresi gerçekleştirildi

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Halkın Partisi 3. Olağan Kongresi gerçekleştirildi
Halkın Partisi 3. Olağan Kongresi gerçekleştirildi

Halkın Partisi Üçüncü Olağan Kongresi yapıldı.

Lefkoşa’da Paradise Park’ta gerçekleştirilen kongre, saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başladı.

Ardından Parti Genel Sekreteri Ahmet Tokatlıoğlu bir konuşma yaparak halkın partisinin 7 yıl önce hangi gerekçelerle kurulduğunu aktararak, partinin kuruluşundan bugüne kadar geçen sürede yaşananları özetledi.

Tokatlıoğlu, demokrasi yok sayılarak gayrimeşru yoldan hükümet kurulduğunu savunarak buna tepki gösteren partisinin devlete sahip çıkmak, hükümeti istifaya zorlamak için sine-i millet kararı alarak Meclis’ten çekilme kararı aldıklarını anımsattı.

Genel Kurul’da daha sonra Halkın Partisi Genel Başkanı Kudret Özersay bir konuşma yaparak üyelerine seslendi.

Özersay, “hepimizin bağrı yanık. Çok büyük bir acıyı yaşadık. Rant peşinde koşan sorumsuz davrananlar nedeniyle evlatlarımız gitti. 6 Şubat depreminin çok acı sonuçlarını iliklerimize kadar hissettik. Malesef bu bir kader değildir. İhmaldir, cinayettir, sorumluların hesap vermesi gerekir” diyerek sözlerine başladı ve depremde hayatını kaybedenlere rahmet yakınlarına sabırlar diledi.

Halkın Partisi’nin bir sistem partisi olmayı kabul etmediğini ve etmeyeceğini vurgulayan Özersay, “ bu memleketin geleceği düzgün ve temiz siyasetten geçer. HP kendi kaderini tayin etme hakkına inanan bir siyasi partidir. KKTC devletine inanan bir parti olarak bağımsızlık esastır. Biz bağımsızlığımıza sahip çıktık. Türkiye bizim canımızdır aksini düşünmedik bu bilinçle hareket eden bir partiyiz. Amncak yanlışlar gördüğümüzde de gerekli uyarıyı yaparız ” dedi.

Elektrik konusuna da dikkat çeken Özersay, “AKSA ile ihalesiz bir şekilde toplum menfaatine olmayan bir sözleşmeyi sonuçlandırmaya çalışıyorlar. 1 yıl önce uyarmıştık. Kurumlarımız elden gider demiştik. Maalesef haklı çıktık. ihalesiz yakıt alımlarıyla Kıb-tek’i yıprattrılar. gerekli araç gereci tamir etmeyerek, işin ehli, olmayan yöneticileri atayarak yıprattılar” ifadelerini kullandı.

Özersay, “hukuğun üstünlüğü ve anayasal üstünlük de erezyona uğratıldı” diyerek “buna dur demek gerek hükümet istifa ettirilmelidir” diye konuştu.

Özersayı’ın konuşmasının ardından divan oluşturuldu.

Ardından faaliyet raporu ve mali rapor okunarak oylandı ve parti başkanlık ve parti meclisi seçimine geçildi.

Yapılan oylamada, tek aday olan Kudret Özersay yeniden Genel Başkan seçildi.

Kongrede yeni parti meclisi seçimi de yapıldı.

Halkın Partisi Tüzüğüne göre; Parti Meclisi oluşumu ertesinde yapılacak ilk Parti Meclisi toplantısında Halkın Partisi’nin yeni Genel Sekreteri ve Merkez Yürütme Organı, Disiplin ve Denetim organlarının yeni üyeleri de belirlenecek.

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