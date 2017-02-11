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Halkın partisi Akel ile görüştü

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Halkın partisi Akel ile görüştü
Halkın Partisi (HP), AKEL ile görüştü. Lefkoşa’da ara bölgede bulunan Dayanışma Evi’nde dün bir araya gelen parti temsilcileri çeşitli konularda görüş alışverişinde bulundu.

Halkın Partisi (HP), AKEL ile görüştü. Lefkoşa’da ara bölgede bulunan Dayanışma Evi’nde dün bir araya gelen parti temsilcileri çeşitli konularda görüş alışverişinde bulundu.

Halkın Partisi’nden verilen bilgiye göre, görüşmede HP’yi HP Meclis Üyesi Altay Nevzat, HP Merkez Yürütme Organı üyeleri Gizem Çeliker Akandere ve Şevki AKEL temsil etti.

Görüşmeye AKEL’den Yeniden Yakınlaşma Masası Başkanı Hrisantos Zannettos, Yeniden Yakınlaşma Masası üyeleri İlias Dimitriu, Haris Paşas, Kıralp katıldı.

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