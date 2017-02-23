 Detay Kıbrıs Gazetesi Bugün
  • BIST 89.150
  • Altın 142,521
  • Dolar 3,5760
  • Euro 3,7737
  • Lefkoşa 18 °C
  • Mağusa 19 °C
  • Girne 18 °C
  • Güzelyurt 17 °C
  • İskele 18 °C
  • İstanbul 12 °C
  • Ankara 10 °C
SON DAKİKATSK'da başörtüsü yasağı kalktı!

Halkın Partisi Alaniçi köy ziyaretinde bulundu

» »
Halkın Partisi Alaniçi köy ziyaretinde bulundu
Özersay: “Partizanlığa Son Vereceğiz”

Özersay: “Partizanlığa Son Vereceğiz”

Halkın Partisi Genel Başkanı Kudret Özersay, devlet yönetiminin her alanında partizanlık yapıldığını, bunun haksızlıkların ve eşitsizliklerin en önemli nedeni olduğunu söyledi. Özersay “partizanlık bu kadar yıldır bu ülkeye yapılan en büyük ihanettir, çünkü bunu yaparak verimliliği öldürdüler, israfı artırdılar, vatandaşın adil hizmet almasını engellediler. Üstelik Meclis’teki neredeyse tüm partiler buna ortak oldular ve bunun sorumlusudurlar. Partizanlığın damarlarına değil, adeta iliklerine kadar işlemiş olduğu siyasi partilerden artık bu ülkeye hiçbir hayır gelmez, bunu herkes çok iyi biliyor. Halkın Partisi olarak göreve geldiğimizde liyakata dayalı bir sistem kuracağız. Birileri sırf partimizdendir diye herhangi bir ayrıcalıktan yararlanmayacak, hakkı olmayan bir işi, bir araziyi bir ihaleyi alamayacak. Sırf bir partinin üyesi ya da destekçisi olduğu için hakkı yenilmeyecek ama hak eden vatandaşlarımızın hakkını da yiyemeyecek, yedirtmeyeceğiz. Biz böyle bir yeni siyaset anlayışıyla yürüyoruz, Halkın bize sahip çıkmasının, destek veriyor olmasının nedeni de budur” dedi. Halkın Partisi köy ve bölge ziyaretleri kapsamında dün akşam Alaniçi köyünü ziyaret etti. Geniş bir katılımla yapılan toplantıda Özersay’a HP Genel Sekreteri Tolga Atakan ve Gazi Mağusa İlçe Başkanı Özgür Vehit yanında çok sayıda HP yetkilisi ve gönüllüsü de eşlik etti.

Meclis’teki Partiler Müşavirlik Sorununu Çözemez

Halkın Partisi’nin Alaniçi ziyareti sırasında vatandaşların sorularını da yanıtlayan Özersay ülkede israfın sembolü haline gelmiş olan müşavirlik sorununu bugün Meclis’te bulunan partilerin çözemeyeceğini çünkü müşavirlerin bir bölümünün aslında adeta birer parti profesyoneli olduklarını ve o partiler için çalışmaya devam ettiklerini söyledi. Özersay “partilerine verilen destek karşılığında bir kıyak olarak müşavir yaptıkları isimler var. Hiç müşavirliği kaldırmaya cesaretleri yeter mi? Bu sistemi yaratanlar ve bunun bir parçası haline gelenler bu yapıyı değiştiremezler. Oysa Halkın Partisi olarak bizim kimseye, özellikle de devletten haksız yere maaş alan kesimlere herhangi bir vefa borcumuz yoktur. Bu nedenle daha önce de açıkça söylediğimiz gibi, biz müşavirliği kaldıracağız. Mevcut müşavirler arasında gerçekten hizmet verebilecek ehliyete ve niyete sahip olanlardan da yararlanacağız ama geriye kalanları “müşavir” diye bir statüde tutup en üst baremden maaş almalarına izin vermeyeceğiz dedi.

Kamu Reformu Mesai Saatinde Değişiklik Demek Değildir, Verimlilik Hedeflenmelidir

Özersay ayrıca kamuda mesai saatleri konusuna da değinerek “mesai saatlerini yap-boz tahtası haline getiren bir garip hükümet var. Muhtemelen Türkiye’den kaynak alabilmek için mesai saatleri konusunda adım atmaya çalışan ama tam olarak ne yapmak istediğini dahi bilmeyen bir hükümet. Burada önemli olan kamuda halkın verimli hizmet alamasını sağlayacak reformları bir an önce hayata geçirmektir. Yani performans sistemini gerçek anlamda ödül-cezaya dayalı olarak hayata geçirmektir, örneğin mesai saatini belirlemekten ziyade bu saatlere uyulup uyulmadığını denetleyebilmektir, ikinci iş yasağını meslek grupları arasında ayrım yapmaksızın uygulayabilmektir, vatandaşların memnuniyet derecelerini ölçecek bir geri bildirim mekanizması, gerçekten çalışır bir şikayet birimi yaratabilmektir, müşavirliğe son verebilmek, müdür ve müsteşar atamalarında liyakatın esas olacağı asgari kriterleri kural haline getirebilmektir” dedi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • “Gerçekten daha verimli mi olacak?”23 Şubat 2017 Perşembe 10:54
  • Daha 12 yaşındaydı...23 Şubat 2017 Perşembe 10:44
  • Muhalefet çağrıyı sunuyor, iktidar görüyor ve artırıyor; "En hazır biziz"23 Şubat 2017 Perşembe 09:40
  • “Bedis piknik alanı halkındır, halkın kalmalıdır”23 Şubat 2017 Perşembe 09:39
  • Taner Ulutaş'tan sahibine mesajlar!23 Şubat 2017 Perşembe 08:19
  • Avcılar Cikla Avının uzatılmasını istiyor22 Şubat 2017 Çarşamba 16:37
  • Eski Meclis Başkanı'nın eşi hayatını kaybetti...22 Şubat 2017 Çarşamba 15:07
  • Ulaştırma Bakanı Dürüst Ercan’ın yeni terminal binası inşaatını gezdi: “Çift pist olacak”22 Şubat 2017 Çarşamba 14:10
  • Sayıştay üyeliği için yapılan başvurular değerlendirildi22 Şubat 2017 Çarşamba 14:07
  • Kıb-Tek'ten bir uyarı daha: Bu kez 7 saat elektrik verilemeyecek!22 Şubat 2017 Çarşamba 13:26
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    YAŞAM
    EĞİTİM
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti