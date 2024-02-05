  • BIST 8769.73
  • Altın 1988.586
  • Dolar 30.5478
  • Euro 32.8686
  • Lefkoşa 16 °C
  • Mağusa 17 °C
  • Girne 17 °C
  • Güzelyurt 15 °C
  • İskele 17 °C
  • İstanbul 11 °C
  • Ankara 7 °C
SON DAKİKAİsrailliler rehinelerin serbest bırakılması için yürüdü

Halkın Partisi, Ataoğlu’nu polise şikayet etti

» »
Turizm Bakanlığı Eski Eserler Dairesi yöneticileri ve Bakan Fikri Ataoğlu aleyhinde “görevi kötüye kullanma” ve “görevi ihmal” suçlamasıyla Polis Genel Müdürlüğü’ne şikayet dilekçesi verdi.
Halkın Partisi, Ataoğlu’nu polise şikayet etti

Halkın Partisi (HP) geçtiğimiz hafta Ombudsman raporu ile yasalara aykırı şekilde ve ihalesiz olarak kiralama işlemler yaptığı saptanan Turizm Bakanlığı Eski Eserler Dairesi yöneticileri ve Bakan Fikri Ataoğlu aleyhinde “görevi kötüye kullanma” ve “görevi ihmal” suçlamasıyla Polis Genel Müdürlüğü’ne şikayet dilekçesi verdi.

HP’den yapılan açıklamada “Mademki hem Başsavcılık hem de Ombudsman ortada kamu ihale yasasına aykırı şekilde, hukuka aykırı ihalesiz işler olduğu tespit edilmiştir o zaman polis soruşturmasıyla ceza yasasına göre suç işlenip işlenmediğinin araştırılması ve kamunun zarara uğratılması ve ilintili suçlar konusunda sorumluların hesap vermesi gerekmektedir” denildi.

Açıklamada ayrıca “Halkın Partisi bu konuların üzerine gitmeye ve takipçisi olarak kamuoyunu gelişmeler konusunda bilgilendirmeye devam edecektir” ifadeleri kullanıldı.

HP’den yapılan açıklama şöyle:

“Bu sabah Ombudsman raporuyla hukuka aykırı kiralamalar yaptığı saptanan ve Başsavcılık görüşüyle Ceza Yasası altında “görevi kötüye kullanma” ve “görevi ihmal etme” suçlarının işlenmiş olabileceği değerlendirilmesi yapılan kişiler hakkında Polis Genel Müdürlüğü’ne şikayet dilekçesi verdik. Bu konuda şikayette bulunduğumuz isimler arasında Eski Eserler Dairesi’nin bağlı bulunduğu Turizm Bakanlığı’nın başında bulunan sayın Fikri Ataoğlu da bulunmaktadır.

Polisin uygun görmesi halinde başlatacağı soruşturma sonucunda yasa çiğnenerek İHALESİZ yapılan işlerle başkalarının haklarına halel getirilip getirilmediği, kamunun zarara uğratılıp uğratılmadığı ve kendilerine veya başkalarına menfaat sağlayıp sağlamadıkları netleşmiş olacaktır. Bize göre ihalesiz yapılan işler nedeniyle kamu zarara uğratılmış ve olası diğer başvurucuların da haklarına halel getirilmiştir. Bahse konu ihalesiz işleri yapanların kendilerine veya başkalarına menfaat sağlayıp sağlamadıkları ise ayrıca soruşturulması gereken bir husustur. Ortada madem ki bir hukuksuzluk var, Ceza Yasası altında bir suçun işlenip işlenmediğinin araştırılması elzemdir. Takipçisi olmaya devam edeceğiz.”

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Liberal Demokrasi Hareketi, ekmek fiyatlarıyla ilgili değerlendirmede bulundu05 Şubat 2024 Pazartesi 11:15
  • Ülkemiz sanatçılarından Şampiyon Melekler için ağıt05 Şubat 2024 Pazartesi 11:01
  • UBP Milletvekili Küçük: Şampiyon Meleklerimizi Unutmayacağız05 Şubat 2024 Pazartesi 11:00
  • Akın Manga: Şampiyon Meleklerimizi anıyorum05 Şubat 2024 Pazartesi 10:53
  • Ekmek 15 TL'ye satılmaya devam ediyor... Hükümeti sallayan yok!05 Şubat 2024 Pazartesi 10:28
  • Dalman Aydın Nereye koşuyor? El-Sen'i binadan atmakla tehdit etti!05 Şubat 2024 Pazartesi 09:24
  • Meclis Genel Kurulu hem yasama hem denetim göreviyle toplanacak05 Şubat 2024 Pazartesi 08:55
  • KIB-TEK, borcu olan abonelerinin elektriklerinin yarın kesileceğini duyurdu05 Şubat 2024 Pazartesi 08:54
  • Döviz güne nasıl başladı?05 Şubat 2024 Pazartesi 08:53
  • Özadam yazdı.. Sosyal devlet olamadan devlet olunmaz!05 Şubat 2024 Pazartesi 08:00
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti