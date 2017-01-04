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Halkın Partisi birinci kuruluş yıldönümünü kutluyor

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Halkın Partisi birinci kuruluş yıldönümünü kutluyor
Halkın Partisi 6 Ocak Cuma akşamı birinci kuruluş yıldönümü için resepsiyon düzenliyor. Tüm halkın davetli olduğu resepsiyon saat 19:00'da Lefkoşa'da yer alan tarihi Bedesten'de gerçekleşecek.

Halkın Partisi'nden yapılan açıklama şöyle:

Kurulduğumuz ilk günden itibaren toplum tarafından önemli ve artan bir destek görerek, ülkemiz siyaset arenasında ciddi bir alternatif yarattık. Halkın Partisi, sosyal adalet ve iyi yönetim ilkelerini temel alan, Kıbrıs Türk toplumunun çağdaş, laik ve adil yönetilen bir hukuk devletinde yaşamasının önemini vurgulayan politikalar gütmektedir. Geçirdiğimiz bu bir senelik süreç içerisinde sağlıktan eğitime bir çok önemli konuda ürettiğimiz politikalarımızı, bölge bölge dolaşarak halkımız ile paylaşmış bulunmaktayız. Hep birlikte çıktığımız bu yolda her geçen gün daha da emin ve sağlam adımlarla, daha da büyüyerek devam etmekteyiz.

Birinci kuruluş yıldönümümüzü kutlayacağımız bu özel ve önemli günde tüm halkımızı aramızda görmekten büyük mutluluk ve onur duyarız. Memleketimiz için, geleceğimiz için hep birlikte çalışmaya devam edeceğiz. 6 Ocak Cuma akşamı saat 19:00'da Bedesten'de görüşmek arzusu ile.

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