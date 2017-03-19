Halkın Partisi Boğazköy, Pınarbaşı ve Dağyolu’nu ziyaret etti

Halkın Partisi Boğazköy, Pınarbaşı ve Dağyolu köylerini ziyaret ederek, köylülerin sorunlarını cevapladı, hayvancılık, vergi, elektrik, alternatif enerji, kayıt dışı ekonomi ve son ekonomik krizin aşılması için çözüm önerilerini paylaştı.

Ziyaretlerde Halkın Partisi Genel Başkanı Özersay’a, Halkın Partisi Genel Sekreteri Tolga Atakan ve Girne İlçe Başkanı Ahmet Tokatlıoğlu yanında partinin diğer yetkilileri ve gönüllüleri eşlik etti.

Halkın Partisi’nden verilen bilgiye göre, Dağyolu’nda vatandaşlarla bir araya gelen Özersay, ülkedeki siyasilerin ve siyasi partilerin bunca yıl halkın umudunu hep boşa çıkardığını ve yapamayacakları sözler verip daha sonra ciddi hayal kırıklıkları yarattıklarını savundu.

Kıbrıs Tük halkına bu hayal kırıklığını bir kez daha yaşatmaya kimsenin hakkı olmadığını belirten Özersay, bu nedenle ülkedeki farklı sorunların ne şekilde çözümleneceğine dair çalışma grupları ve ekipler oluşturduklarını anlattı ve şöyle devam etti:

“Bazı temel sorunların çözülemiyor olması bunca zamandır hükümete gelenlerde bu sorunların çözülmesi yönünde siyasi bir irade bulunmuyor olmasındandır. Siyasi irade eksikliği nedeniyle hükümete gelenler ‘acaba nasıl yapayım da bir daha seçileyim’ hesapları yapmaya başlıyorlar. Başımıza ne geldiyse bu eski siyaset anlayışından geldi. Artık her alanda konusuna hakim ve ne dediğini bilen insanların görev alacağı ama bunlara ilaveten de yapılacak doğru işlerin arkasında kararlılıkla duracak olan bir siyasi iradeye ihtiyaç vardır.

Halkın Partisi ‘yeni siyaset’ derken işte tam da bunu kastetmektedir. Biz Halkın Partisi olarak hazırız, halkın bu görevi vereceğine inanıyoruz. Herkesin içi rahat olsun, bize dair halkın umudunu boşa çıkarmayacağız.”

Toplantı sırasında Halkın Partisi Genel Sekreteri Tolga Atakan ile Halkın Partisi Enerji Çalışma Grubu üyesi Yusuf Avcıoğlu da söz alarak, partinin çözüm önerilerini anlattı.