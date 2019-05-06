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Halkın Partisi çalıştay düzenledi

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Halkın Partisi, parti politika ve stratejilerinin oluşturulmasında demokratik bir yöntem geliştirmek amacıyla iki günlük çalıştay düzenledi.
Halkın Partisi çalıştay düzenledi

Halkın Partisi’nden verilen bilgiye göre, 4-5 Mayıs’ta Girne Acapulco Hotel’de yer alan atölye çalışmasına, Parti Genel Başkanı, Başbakan Yardımcısı ve Dışişileri Bakanı Kudret Özersay, partiden bakanlar, milletvekilleri, kurucu üyeler, parti meclisi üyeleri, ilçe yönetim kurulu üyeleri ve belediye meclisi üyeleri katıldı.

Atölye çalışmasında Parti Genel Başkanı Kudret Özersay’ın moderatörlüğünde yer alan oturumda, ekonomik protokol, koalisyon partileri arası ilişkiler, hükümette karşılaşılan sorunların aşılma yolları ve imkânları, Halkın Partisi’nin bazı kritik konularda alacağı tavırlar ve ülke geleceğinde Halkın Partisi’nin oynayacağı rol, Halkın Partili olma bilinci gibi konular ele alındı.

Etkinlikte, İçişleri Ayşegül Baybars ve Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Tolga Atakan da, bakanlıklarının faaliyetleri ile ilgili bilgi verip  soruları yanıtladı.

İki günlük çalıştayda, örgütlenme, iletişim, etik ve dijital teknolojilerin parti çalışmalarındaki rolü üzerinde atölye oturumları yapıldı

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