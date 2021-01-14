Halkın Partisi Genel Kongresi pazar günü yapılacak

Halkın Partisi Genel Kongresi, 17 Ocak Pazar günü Elysium Park’ta saat 10:00’da yapılacak. Genel Başkan ve Parti Meclisi seçiminin yapılacağı kongrede Genel Başkanlık için tek aday Halkın Partisi Milletvekili Kudret Özersay olacak. Kongrede ayrıca tüzük yenilemesi de yapılacak.
Pandemi nedeniyle; Sağlık Bakanlığı’ndan alınan izin çerçevesinde hijyen ve mesafe kurallarına uyulabilmesi için kapalı alanda 100 kişi bulunabilecek.
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