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Halkın Partisi (HP) Milletvekili Gülşah Sanver Manavoğlu,siyasi eşitlik sağlanmadıkça Kıbrıs görüşmelerinin sonunun “hayal kırıklığı” olacağını savundu.

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Halkın Partisi (HP) Milletvekili Gülşah Sanver Manavoğlu,siyasi eşitlik sağlanmadıkça Kıbrıs görüşmelerinin sonunun “hayal kırıklığı” olacağını savundu.
Halkın Partisi (HP) Milletvekili Gülşah Sanver Manavoğlu,siyasi eşitlik sağlanmadıkça Kıbrıs görüşmelerinin sonunun “hayal kırıklığı” olacağını savundu.

HP’den verilen bilgiye göre, Manavoğlu katıldığı bir televizyon programında, BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs için görevlendirdiği geçici özel danışmanı Jane Holl Lute’un görüşmelerinin beklenti ve umut yarattığını ama sonuçsuz kalabileceğini belirtti.

Manavoğlu, şöyle devam etti: 
“Her çeşit çözümü savunan her kesim, Rum tarafının bu konuda isteksiz olduğunu biliyor. Rum tarafı, elindeki bütün gücü ne kadar daha artırabilir, ‘eski sisteme, 63-74 arası veya öncesi sisteme nasıl dönebilirim’ derdinde. Görüşmelerle, bu kafa yapısında bir değişiklik olmasını beklemiyorum, umarım yanılırım”

Türkiye Cumhuriyeti’yle imzalanan ekonomik protokole de değinen Manavoğlu, TC yardımlarının yani hibe olarak verilen kaynağın protokol şartları dışında olması gerektiğini savundu. Manavoğlu, “Protokolde yazanların dışında; Türkiye Cumhuriyeti’nden, yaşanan sıkıntıları bertaraf etmek, ekonomik kriz ve afet sonrası yaraları sarmak için ek bir kaynak gönderilmesini beklerdim. Fakat kendi ülkelerindeki seçim, sistem değişikliği gibi durumlar nedeniyle, buradan gidip temas kuran kimse olmadı. Sıkıntı orada başladı. İletişim kopukluğu giderildi ama direkt ve daha çok iletişim kurulması gerekir” dedi.

Elektrik konusuna da değinen Manavoğlu, KIBTEK’in acele yatırım talebinde bulunmasının sebebinin, bu yaz tüketimi karşılayamama ihtimali olduğunu savundu.

Manavoğlu, şunları kaydetti:
“Gönül ister ki, kablo gelsin, solar enerji çoğalsın ki bacalardan zehir çıkmasın. Tribün demek bacadan buhar çıkmaya devam etmesi demek. Eğer direkt enterkonnekte bağlantı alamayacaksak bu yatırımı yaptıktan sonra filtre için bir proje geliştirmek gerekebilir”

Şu an kabloyla ilgili bir anlaşma olmadığını ve bu netleşmediği sürece KKTC’nin kendi başının çaresine bakması gerektiğini belirten Manavoğlu, “2024 AKSA’nın sözleşmesinin yenileme zamanıdır. Dönemin hükümetleri çoğu zaman pazarlık edemeden imza attı. Bir önceki hükümetin yapmadıklarının da imzası atılır aslında” dedi.

“Zamanında hata yapıldı ve Kıbrıs Türk Havayolları kaybedildi ama hata yapıp KIBTEK’i kaybedemeyiz” diyen Manavoğlu, KIBTEK gibi ELSEN’in de sorumluluğunun çok büyük olduğunu savundu.

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