Halkın Partisi (HP) Parti Meclisi bu akşam 18.00’de toplanıyor.

Toplantıda, Cumhuriyetçi Türk Partisi’nin (CTP) davetiyle 27 Kasım Cuma akşamı, Meclis’te temsil edilen 4 siyasi partinin katılımıyla gerçekleştirilen sosyal yemekte konuşulan hükümet formülüne ilişkin karar üretilmesi bekleniyor.

Anımsanacağı üzere sosyal yemek sonrası CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman kısa bir basın açıklaması gerçekleştirmiş ve siyasi partilerin, yemekte konuşulanları değerlendirmek üzere “en geç” pazartesi (bugün) gününe kadar süre istediğini açıklamıştı.

Elde edilen bilgilere göre yemeğe katılan diğer siyasi partiler Demokrat Parti ve Toplumcu Demokrasi Partisi de Halkın Partisi’nin Parti Meclisi toplantısından çıkacak karara göre Salı günü Merkez Yönetim Kurulu organlarını toplayarak karar üretecek.