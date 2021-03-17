Halkın Partisi KTMMOB’yi Ziyaret Etti

Halkın Partisi (HP) Genel Başkanı Kudret Özersay, Kıbrıs Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (KTMMOB) Genel Başkanı Seran Aysal’ı ziyaret etti.
Birlikten verilen bilgiye göre, HP Başkanı Kudret Özersay’a ziyaretinde Parti Genel Sekreteri Gülşah Sanver Manavoğlu, Milletvekilleri Ayşegül Baybars ve Jale Refik Rogers de eşlik etti.
Görüşmede, Meclis komitelerindeki yasa çalışmaları, Kıbrıs konusu ve bazı ülke sorunları ele alındı.
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