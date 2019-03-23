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Halkın Partisi Mehmetçik temsilcilik binası açıldı, Özersay daha çok çalışacağız!

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Halkın Partisi Mehmetçik temsilcilik binası açıldı, Özersay daha çok çalışacağız!
Halkın Partisi Mehmetçik temsilcilik binası açıldı, Özersay daha çok çalışacağız!

Başbakan yardımcısı Kudret Özersay sosyal medyadan açıklama yaptı. İşte o açıklama;

Halkın içinde olmak, vatandaşı samimiyetle dinlemek, sorunlara doğru çözüm üretmeyi mümkün kılar. Bugün Mehmetçik’te önce vatandaşlarla sohbet toplantısı yaptık ardındansa arkadaşlarımızın emek ederek hazırladıkları Halkın Partisi Mehmetçik temsilcilik binamızı açtık.
Ülke çok kolay olmayan bir dönemden geçiyor, Herzamankinden daha çok çalışmalıyız, çalışacağız.

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