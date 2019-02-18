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Halkın Partisi Örgütlenme Çalışmalarına Hız Verdi...

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Halkın Partisi Örgütlenme Çalışmalarına Hız Verdi…
Halkın Partisi Örgütlenme Çalışmalarına Hız Verdi...

Halkın Partisi 1. Olağan Kurultayı sonrası örgütlenme çalışmalarına ve bölge ziyaretlerine devam ediyor. Bu çerçevede 15 Şubat Cuma akşamı,Halkın Partisi Genel Sekreteri Yenal Senin, MYO Örgütlenme Sorumlusu Özgür Vehit ve İskele İlçe Başkanı Milletvekili Mesut Genç, Yeni Erenköy temsilciliğinde,Halkın Partisi üyeleri ve sempatizanlarıyla bölge ve ülke sorunları hakkında görüş alışverişinde bulundu.

Buradaki toplantıda; bölgeüreticisi, seracılık,balıkçılık ve bu alanlarda yaşanan doğal affetlerin verdiği zararların giderilmesi için yapılan çalışmalar,muhtarların çalışma koşullarının iyileştirilmesi, bölgedeki eski eserlerin bakımı, onca yıldır ihmaledilenkara yollarının yeniden ele alınması ve yapılandırılması için çalışmaların artırılması, bölgedeki atıldurumdaki binaların yeniden hizmete kazandırılması konusu, Yeni Erenköy sanayi bölgesi ihtiyacı, turizm alanında çalışan bölge insanının sosyal hakları konusu, yerli çalışan sayısının artırılması için bölge işletmelerine yönelik teşvik konusu, bölgedeki kaçak işçi sorunu başta olmak üzere ülkenin genel sorunlarının ele alındığı çok kapsamlı bir toplantı gerçekleştirildi.

Halkın Partisi Genel Sekreteri Yenal Senin, ülke genelinde örgütlenme çalışmalarına hız verdiklerini,KKTC’nin her köşesinde etkin olunacak çalışmaları başlattıklarını belirterek, daha örgütlü bir yapıyla halkımıza hizmet için bölge örgütlenmelerimizi artıracak ve verimli toplantılarla insanımıza daha iyi nasıl hizmet ulaştıra biliriz noktasında elimizden gelenin eniyisini yapacağız, dedi.Halkın Partisi Genel Sekreteri Senin sözlerinin sonunda “Gailemiz memleketimizin geleceğidir. Tüm çalışmalarımız daha güzel, daha refah ve yaşanabilir bir ülke yaratmak içindir.” Dedi.

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