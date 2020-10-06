Halkın Partisi Partisi Parti Meclisi toplandı.
Halkın Partisi Parti Meclisi’nde Başbakan Ersin Tatar’ın Kapalı Maraş açılımı değerlendirilecek.Koalisyondan çekilme gündemi ise kulislerde dönen haberler arasında
Halkın Partisi Partisi Parti Meclisi toplandı.
Halkın Partisi Parti Meclisi’nde Başbakan Ersin Tatar’ın Kapalı Maraş açılımı değerlendirilecek.Koalisyondan çekilme gündemi ise kulislerde dönen haberler arasında
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