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"Halkın Partisi sadece popülizm yapıyor"

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"Halkın Partisi sadece popülizm yapıyor"
CTP Milletvekili Doğuş Derya, müzakere sürecinin devam edeceğini belirterek, müzakerelerde gelinen durumun halka anlatılması gerektiğini ifade etti.

CTP Milletvekili Doğuş Derya, Ada TV'ye önemli açıklamalarda bulundu. Erçin Şahmaran'ın hazırlayıp sunduğu “Gündeme Bakış” programına konuk olan Derya, ülke gündemi, müzakere süreci ve CTP’deki gelişmeleri değerlendirdi. 

“KKTC EMRİVAKİ KURULDU” 

Doğuş Derya, ülkemizde bir popülizm alışkanlığı olduğunu, bu popülizmin kamu kaynakları üzerinden yapıldığını ifade etti. KKTC’nin emrivaki kurulduğunu kaydeden Derya, “İnsanları devlete bağlamak için kamusal kaynakları, memur yapmayı kullandılar. Bu şekilde insanların devlete bağlanmasını yaratmaya çalıştılar. Bugün devletin önemli kaynağı kamuda maaşlara gidiyor.” 

“HALKIN PARTİSİ SADECE POPÜLİZM YAPIYOR” 

Derya, siyasetin artık çare üretmesi gerektiğini belirterek, CTP’nin de her şeyi dört dörtlük yapamadığını ancak mücadele ettiğini söyledi. Derya, toplumda genel yargının tüm siyasetçilerin ve partilerin aynı olduğu yönünde olduğunu fakat UBP ve DP ile CTP’nin aynı tutulmaması gerektiğini kaydetti. Halkın Partisi’nin de hepsinin aynı olduğunu söylediğini ifade eden Derya, onların farkının ne olduğunu sordu. 

“İNŞAATLAR KAPATILACAKSA, KAPATILSIN” 

Çalışma Bakanının inşaatlarla ilgili açıklamalarının kabul edilemeyeceğini kaydeden Derya, “İnsanlar ekmek parası için çalışırken canından oluyor devlet önlem alamıyor, bu itiraf edildi. İş cinayetleri yaşanıyor, inşaatlar kapatılacaksa kapatılsın.” dedi. Çalışma Bakanlığı müfettişlerinin de işini tam olarak yapmadığını, bu işin dairede olmayacağını, araziye inmeleri gerektiğini belirtti. Derya, insan hayatından daha önemli bir şeyin olmadığını söyledi. 

“ALTYAPI VE KAYNAKLAR YETERSİZ” 

Hükümetin birçok hukuksuzluğa imza attığını belirten Doğuş Derya, biz bıktık onlar bıkmadı dedi. Vatandaşlık konusuna da değinen Derya, “Hem Kıbrıs konusu, hem de seçim yatırımı olarak hellim peynir gibi vatandaşlık dağıtıyorlar. İlgili Bakan görev süremde ki-üç bin diyor. 200 civarı Bakanlar Kurulu kararı ile yapılmış. Bu konuda müzakerelerde anlaşılan bir durum var. Buna rağmen hızlıca vatandaş yapılıyor. Bu insanlara eğitim ve sağlık hizmeti bile verilemiyor. Altyapı ve kaynaklar yetersiz.” şeklinde konuştu. 

“ELEKTRİKTE, TÜRKİYE’DEN BİR SANTRALE BAĞLANACAĞIZ” 

Elektrik konusuna da değinen Derya Doğuş, “Su anlaşması sürecini herkes hatırlıyor. Aynı konu enerji anlaşmasında da yaşanıyor. Enerji anlaşmasın da bir algı var. Biz Avrupa’ya bağlanmayacağız, Türkiye’den bir santrale alım garantili bağlanma var. Su projesinde duygusal bağ kullanıldı. Ama bugün su için kullanılan boruların parası bile faturalarımıza yansıyor. Elektrik konusu da aynı olacak. Bizim itirazımız bunadır.” dedi. 

“CTP’DE FABRİKA AYARLARINA DÖNÜŞÜ ZAMAN GÖSTERECEK” 

Derya, CTP’nin şerhler koyarak anlaşmaya onay verdiğini, kendisinin yeterli yeterli olmadığını düşündüğü için hayır dediğini söyledi. Partimle, MYK kararından farklı oy kullandığım için de MYK’dan istifa ettiğini belirten Derya, CTP’nin seçimden korkmadığını, tartışmaların aşılacağını belirtti. Doğuş Derya, “CTP fabrika ayarlarına döner mi, bunu zaman gösterecek bu fabrika ve işçilere kalmış.” İfadesini kullandı. 

“MÜZAKERELERDE GELİNEN DURUM HALKA ANLATILMALI” 

Müzakere sürecine de değinen Derya, müzakerelerin devam edeceğini düşündüğünü söyledi. Derya, “Ben Rumlarla da Türkiye ile de toplumsal çıkarlarımın zedelenmeyeceği bir ilişki istiyorum. Benim önceliğim kendi halkımın çıkarlarıdır. Artık müzakerelerde gelinen durum da halka anlatılmalıdır.” 

 

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