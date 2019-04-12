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Halkın Partisi Tatlısu Temsilciliği Açıldı

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Örgütlenme çalışmalarına ve köy ziyaretlerini ara vermeden devam eden Halkın Partisi, dün akşamüzeri Tatlısu Temsilcilik binasının açılışını gerçekleştirdi
Halkın Partisi Tatlısu Temsilciliği Açıldı

Tatlısu Temsilcilik binasının açılışında konuşan Halkın Partisi Genel Başkanı, Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, “Her geçen gün daha örgütlü, daha güçlü bir örgütlenme modeli için çalışıyoruz. Halkımızla her zaman iç içe olmanın, birlikte yürümenin çok önemli olduğunu biliyoruz. Söz verdiğimiz gibi sadece muhalefette değil iktidarda da sizlerle her konuyu tartışmak, fikir almak, sorularınızı cevaplamak adına, partimizin adında da hayat bulduğu üzere Halkın Partisi olmaya devam edeceğiz. Tatlısu Temsilcilik binamızın bölge halkımıza hayırlı olmasını dilerim.” Dedi. Halkın Partisi heyeti daha sonra Tatlısu Spor Kulübünde vatandaşlarla sohbet toplantısı gerçekleştirdi. Toplantıda, Halkın Partisi Genel Başkanı, Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars, Halkın Partisi Genel Sekreteri Yenal Senin, MYO Örgütlenme Sorumlusu Özgür Vehit, HP Mağusa İlçe Başkanı Süleyman Canatan, HP Milletvekilleri Mesut Genç, Jale Refik Rogers, Gülşah Manavoğlu, Hasan Büyükoğlu ve Erek Çağatay’da hazır bulundu.

Halkın Partisi Genel Başkanı, Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, Tatlısu Spor Kulübünde vatandaşlara hitabında, ülkemizin çok zor ekonomik bir süreçten geçtiğini yineledi ve bu zorlukların yarattığı sıkıntıların aşılması için hükümet olarak iyi niyetle çalışıldığının altını çizdi. Özersay, hükümetin bugüne değin ekonomik sıkıntılara yönelik aldığı kararları ve bu yönde ortaya konan iyi niyetli bir çaba olduğunu aktardı ve “Samimiyetle çalıştığımıza kimsenin şüphesi olmasın” dedi.

“Halkın Partisi Genel Başkanı, Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, “ Önümüzdeki dönemde bizi çok kolay günler beklemiyor. Hepimiz de çok iyi biliyoruz ki, bugün ülkenin içinde bulunduğu bu olumsuz durum bir yılda oluşmadı. Onun için de bir yılda değişmesini beklemek de çok adil değildir. 40 yılda oluştu ama 40 yılda değiştirme gibi bir lüksümüz yoktur. Bir yerden başladık. Bana sorarsanız bir yıldır hükümetesiniz ve memnun musunuz diye, size memnunum diyemem ama bir yerden başlangıç yaptık ve ortada samimi bir çaba vardır diyebilirim.” Dışişleri Bakanı olarak da göreve geldikten sonra Kıbrıslı Türklerin uluslararası her platformda sesi olmaya çalıştıklarını ve bu yönde aktif çalışmalarının devam edeceğini yineleyen bakan Özersay, daha sonra vatandaşlardan gelen soruları yanıtladı. Tatlısu gençlerinin başarılı sporcularının sorunlarını da dikkatle dinleyen Özersay, ülkemizin geleceği olan gençlerimizin her zaman yanında olmaya devam edeceğini ve bu sorunların aşılması için konuyu bakanlar kurulunda gündeme getireceğini, gerekli yerlere konuyu aktarıp takipçisi olacağının sözünü verdi.  

Baybars, Tatlısu Gençlerine Müjdeyi Verdi…

İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars genç vatandaşlardan yoğun olarak sorduğu kırsal kesim arazisi ve sosyal konut projesi hakkında önemli açıklamalarda bulundu ve Tatlısu halkına müjdeyi verdi: “Tatlısu Belediye Başkanınızla bakanlıkta daha dün bir görüşme yaptık. Biliyorsunuz bizim sosyal konut müdürümüz de bölgeyi epeyi ziyaret etti. Sosyal Konut yerleri için tespitlerde bulundu. Fakat tekrar söylemek isterim ki kırsal kesim arazisi vermeyeceğiz. Çok güzel bir proje yapıyoruz. Dün belediye başkanınızla el sıkıştık ve araziyi gördük. Bir avam proje çıkarıyor belediye başkanı, o avam projede konut yapımına başlayacak, biz de araziyi vererek destek olacağız. Ev sahibi olmak isteyenlerin finansmanını sağlayarak, sosyal konut projesine dönüştüreceğiz. Belediye başkanınızla dün el sıkıştık ve proje çalışmasına başlıyoruz.” Dedi.

 

 

Halkın Partisi Tatlısu Temsilciliği Açıldı…

Senin, “Gailemiz Memleketimizin Geleceğidir”

Halkın Partisi Genel Sekreteri Yenal Senin, ülke genelinde örgütlenme çalışmalarına hız verdiklerini, KKTC’nin her köşesinde etkin olunacak çalışmaları başlattıklarını belirterek, daha örgütlü bir yapıyla halkımıza hizmet için bölge örgütlenmelerimizi artıracak ve verimli toplantılarla insanımıza daha iyi nasıl hizmet ulaştırabiliriz noktasında elimizden gelenin en iyisini yapacağız, dedi. Halkın Partisi Genel Sekreteri Senin sözlerinin sonunda “Gailemiz, memleketimizin geleceğidir. Tüm çalışmalarımız daha güzel, daha refah ve yaşanabilir bir ülke yaratmak içindir.” Dedi.

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