ÖZERSAY: MUHTARLIK, MERKEZİ YÖNETİMLE VATANDAŞ ARASINDA BİR KÖPRÜ GÖREVİ GÖRME NOKTASINDA EN ÖNEMLİ KURUMDUR



Halkın Partisi, Cumhuriyet Meclisi’nde Türkiye Muhtarlar Federasyonu ile bir araya geldi. KKTC Muhtarlar Birliği’nin davetlisi olarak ülkemize ziyarette bulunan Türkiye Muhtarlar Federasyonu Genel Başkanı Ramazan Özinal yaptığı konuşmada, KKTC’de bulunmaktan memnun olduklarını ifade ederken iki ülke arasındaki iş birliğinin önemine dikkat çekti ve her zaman birlik beraberlik ve dayanışmaya hazır olduklarını ifade etti.

Halkın Partisi Genel Başkanı Kudret Özersay, Türkiye Cumhuriyeti ile kardeş, dost ülke olarak her zaman birlikte hareket etmekten memnuniyet duyduklarını belirtti. Halkın Partisi’nin Atatürk ilke ve inkılaplarına bağlı; laik, demokratik ve çağdaş değerlere inanan bir parti olduğunu, bu doğrultuda dost ülke Türkiye ile ilişkilerini bu temelde sürdürmekten memnuniyet duyduklarını belirten Özersay, bir ülkede seçimle gelen muhtarların vatandaşlara hizmet noktasında yereldeki en önemli kurum olduğunu, muhtarların vatandaşların sorunlarını çözmede ve merkezi hükümetlerle vatandaş arasında bir köprü görevi görmesindeki önemini belirtti. Ziyaretlerinden dolayı Federasyon Yönetim Kurulu’na teşekkür eden Özersay, iş birliğine her zaman hazır olduklarını söyledi.



BAYBARS: MUHTARLAR YEREL DEMOKRASİNİN EN ÖNEMLİ PAYDAŞIDIR



HP Genel Sekreteri Gülşah Sanver Manavoğlu ve eski İçişleri Bakanı, HP Milletvekili Ayşegül Baybars’ın da hazır bulunduğu görüşmede Baybars da bir konuşma yaptı. Bakanlık yaptığı dönemde bölgelerin sorunlarının çözülmesinde muhtarlarla çalışmaya azami özeni gösterdiğini belirten Baybars, muhtarların yerel demokrasinin en önemli paydaşı olduğunu ve her daim muhtarların çalışma şartlarının düzenlenmesi ve çalışma şartlarının iyileştirilmesi için katkı koyduklarını ifade etti.