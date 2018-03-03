Halkın Partisi Tüzüğü’nde değişiklikler yapıldı

Örgütlenme modeli değişti...

Halkın Partisi (HP) tüzük kurultayı yaparak, parti tüzüğünde bazı değişikliklere gitti.

HP Genel Başkanı, Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay’ın da katılarak bir konuşma yaptığı toplantıda HP milletvekilleri, üyeleri ve destek veren gönüllüler de yer aldı.

Neler değişti?

Partiden yapılan açıklamaya göre HP’nin örgütlenme yapısının yeniden ele alınmasına imkan verecek, üyelik prosedürlerindeki formaliteleri azaltacak ve üyelik aidatlarının daha makul olmasını sağlayacak değişiklikler dün düzenlenen toplantıda tartışılarak oylandı ve alınan kararla parti tüzüğü değiştirildi.

7 Ocak’ta yapılan erken genel seçim sonuçlarının açıklanması ertesinde Halkın Partisi seçim sonuçlarını ele alarak yaptığı değerlendirmede örgütlenme modeli başta olmak üzere bazı değişikliklere gideceğini açıklamıştı.

Özersay: “Tek Derdimiz Bu Ülke İçin İyi Şeyler Yapmaktır”

Tüzük kurultayında konuşan Genel Başkanı Kudret Özersay, seçim ertesinde özeleştiri yaparak yollarına devam etmeye çalıştıklarını söyleyerek “önemli olanın kağıt üzerinde yazanlardan ziyade bunların içselleştirilerek uygulanmasıdır” vurgusu yaptı.

“Tek derdimiz bu ülke için iyi şeyler yapmaktır” diyen Özersay şöyle konuştu:

“Devletin üzerinde, ülkedeki alt yapıda yılların yorgunluğu var. Ama bunu bahane edip de icraat yapmaktan kaçınacak değiliz. Çok yoğun bir çalışma süreci içerisindeyiz. Halkın Partisi’nin düşüncelerine gönül verenlerle birlikte hükümet kurulur kurulmaz köy ve bölge ziyaretlerimize yeniden başladık. Ancak bundan sonra sadece ziyaret ile de yetinmeyeceğiz. Artık ilçe yönetimlerimize ilaveten köy ve bölge temsilcilerimiz de olacak. Süreç içerisinde kurumsallaşmayı yerine oturtabileceğimizi düşünüyorum ki bu ülkede daha sağlıklı bir siyaset yürütebilmek için gereklidir. Bizim için mesele hiçbir zaman parti menfaati meselesi olmadı, onu esas alıp da yürümedik.

Öte yandan partimizin kalıcı ve köklü bir siyasi organizasyona dönüşmesi için bir çaba ortaya koymamız gerekiyor. Şimdi bu tüzük değişiklikleriyle başlattığımız bu türden bir süreçtir. Süreçtir diyorum çünkü bu tek bir adımla başarılabilecek bir şey değildir. Sabırla, kararlılıkla eleştiriye açık olarak ve kendi öz eleştirimizi yaparak yürüyeceğiz ve bunu başaracağız. Buna samimiyetle inanıyorum. Zaten vatandaşlarımızın da bizden beklentisi önümüzdeki dönemde önce iktidarda toplum yararına işle yapmamız sonra da daha güçlenerek toplumsal beklentiye cevap veren, ülke sorunlarına çözümler üreten bir siyasi parti olarak kurumsallaşmamızdır.”