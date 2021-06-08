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Halkın Partisi: “Vatandaşın Sesi Olmaya Devam Edeceğiz"

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Özersay: Çok sayıda esnafımız ‘Hükümet gölge etmesin başka bir şey istemeyiz’ deme noktasına getirilmiştir
Halkın Partisi: “Vatandaşın Sesi Olmaya Devam Edeceğiz"

Güzelyurt çarşısında ve sanayi bölgesinde Halkın Partisi milletvekilleri ve yetkilileriyle birlikte ziyaretlerde bulunan HP lideri Kudret Özersay “Halkımız her şeyin farkındadır, bu hükümet eğreti şekilde kurulmuştur o nedenle de ülkede her şey eğreti kalmış, hiçbir şey yerli yerine oturmamıştır. ‘Kurultaya kadar gitsin gerisine sonra bakarız’ anlayışıyla koltuklarını korumaya çalışıyorlar, kalıcı olmadıklarını, tez zamanda gidici olduklarını kendileri de gayet iyi biliyorlar. Toplumda karşılığı olmayan böyle bir hükümet insanlara güven veremiyor, kaldı ki güven vermeye de çalışmıyor, hükümettekilerin böyle bir gaileleri yoktur maalesef. Çok sayıda esnafımız ‘Hükümet gölge etmesin başka bir şey istemeyiz’ deme noktasına getirilmiştir” dedi. 


Halkın Partisi Genel Sekreteri Gülşah Sanver Manavoğlu, Girne Milletvekili Jale Refik Rogers, Mağusa Milletvekili Ayşegül Baybars ve Lefkoşa Milletvekili Tolga Atakan ile Güzelyurt İlçe Başkanı Ramadan Durmazer ve ilçe yönetiminin ile parti meclisinin bazı üyelerinin katıldığı ziyaretlerde özellikle esnafın ve alışveriş yapan vatandaşların sıkıntıları ve görüşleri dinlendi. 
 
“VATANDAŞIN SESİ OLMAYA DEVAM EDECEĞİZ”
 
İskele açık pazar, Mağusa Kaleiçi ve Lefkoşa Arasta ziyaretleri ertesinde Halkın Partisi yetkilileri bu kez de Güzelyurt çarşısını ve sanayi bölgesini ziyaret etti. Ziyaret ile ilgili olarak açıklama yapan Halkın Partisi Genel Başkanı Kudret Özersay “Biz halkın sesini dinlemeyi, duymayı önemsiyoruz. Hükümette olduğumuz dönemde hatalarımız ve eksiklerimiz elbet oldu ama bunlardan ders çıkarmasını bildik. Özeleştirimizi yaparak şimdi çok daha tecrübeli şekilde ileriye doğru bakacağız. Halkın Partisi olarak halkın içinde olup sıkıntıları ve olası çözüm önerilerini doğudan Halktan dinlemek önemlidir. Mecliste de medyada da halkın sesi olabilmek için halkın içinde olmak gerekir ki Halkın Partisi olarak yaptığımız tam da budur” ifadelerini kullandı. 

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