Halkın Partisi Yedinci Yaşını Kutladı

6 Ocak 2016’da kurulan Halkın Partisi yedinci yaşını sosyal bir etkinlikle kutladı. Halkın Partisi’nden yapılan açıklamada “temiz siyaset anlayışıyla Halk iradesine saygıyı esas alan, iyi yönetim ilkesine ve sosyal adalete dayalı bir hukuk devleti yaratma hedefiyle yola çıkan Halkın Partisi bu mücadelesine Kıbrıs Türk Halkıyla birlikte bundan sonra da hiç yılmadan kararlılıkla devam edecek” ifadelerine yer verildi.

Etkinlikte kısa bir konuşma yapan Genel Başkan Kudret Özersay “Biz temiz siyasetten taviz vermediğimiz için yeri geldi vekillerin istifa ettirilmesiyle müdahaleyi de yaşadık, yeri geldi makam ve mevki vaadiyle ayartılanlar nedeniyle ihaneti de gördük ama buna rağmen yılmadık, yılmayacağız da. İleriye bakıyoruz ve mücadelemize devam ediyoruz. Meclis’te halk iradesinin hiçe sayılmasını sineye çekip tüm yaşananları normalleştiren siyasi partiler ortalama 30 ile 50 yaş aralığında, bazılarının kuruluş yılları değilse bile siyasi geçmişleri neredeyse yarım asırlık. Henüz yedi yaşını dolduran Halkın Partisi ise mevcut sistemi benimsememiş, bir sistem partisine dönüşmeyi kabul etmediği için de bu eski partileri hep rahatsız etmiştir. Ama temiz siyaset anlayışından taviz vermemiştir ve bundan sonra da taviz vermeyecektir. Halkın Partisi ilkelerine bağlı kalarak, Halka hizmet vizyonuyla yoluna devam edecektir” dedi.



“UMUDU YEŞERTECEK VE YAŞATACAK OLAN SİZLERSİNİZ”

Özersay konuşmasında şu ifadelere yer verdi: “Karamsar olmaya gerek yoktur, umudu yeşertecek ve yaşatacak olan sizlersiniz. Bugünkü ortam memleket açısından hiç de iç açıcı değildir ancak en geç altı ay sonra çok farklı bir siyasi ortam ortaya çıkacak. Hayatta ama özellikle siyasette hiçbir şey statik, durağan değildir. Biz temiz siyasetten taviz vermediğimiz için yeri geldi vekillerin istifa ettirilmesiyle müdahaleyi de yaşadık, yeri geldi makam ve mevki vaadiyle ayartılanlar nedeniyle ihaneti de gördük ama buna rağmen yılmadık, ileriye bakıyoruz ve mücadelemize devam ediyoruz. Yakında ilçe kongrelerimizle ilçe ve köy örgütlerimizi yenileyeceğiz ardındansa Şubat ayı sonunda Genel Kongremiz var partimizin yeni yönetim kadrosunu seçeceğiz. Özetle bir yeniden yapılanma sürecine giriyoruz, bazı teşkilatları yeniden ayağa kaldırıp örgütlenmeye gereken önemi verip yolumuza devam edeceğiz. Yeni dönemde ekonomi en öncelikli konulardan birisi olacak çünkü siyasi ortam değişse bile ekonomik bir yıkımla karşı karşıya olduğumuz bir gerçek, ekonomik açıdan geçim sıkıntısı çeken kesimlere dönük adımlar atılmasını sağlamak zorundayız. İnsanımız, özellikle toplumun bazı kesimleri ciddi bir fakirleşmeyi yaşıyor, hayatı derinden etkileyen bir alım gücü erimesini yaşıyor. Bu dönemde özellikle sosyal politikalara ağırlık verilmesi ve vergi sisteminin gözden geçirilmesi şart. Bugün görevde bulunan ve meşruiyeti olmayan mevcut hükümet ekonominin kamu maaşlarından ibaret olmadığını göremiyor. Bu anlatışın vatandaşa verebileceği bir şey yok”.