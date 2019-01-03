Halkın Partisi, yıl dönümü resepsiyonunu iptal etti

Halkın Partisi’nin sosyal medya hesabından, 6 Ocak’ta yapılması planlanan 3. yıl dönümü resepsiyonunun iptal edildiği duyuruldu.

Yapılan paylaşım şu şekilde:

“Ülke olarak son dönemler içinde bulunduğumuz zor zamanlardan ötürü, birlik ve beraberliğin en üst düzeyde yaşanılmasının ihtiyacı ile iyi günde olduğu gibi kötü günde de birbirimize dayanarak hareket etmemiz gerektiğine inanıyoruz.

Bu nedenle, 6 Ocak’ta yapılması planlanan 3. yıl dönümü resepsiyonumuzun iptal edildiğini halkımıza duyururuz.”