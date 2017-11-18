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Halkın Partisi’nde işler karıştı...

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Halkın Partisi’nde işler karıştı...
Halkın Partisi’de büyük gerginlik ve kavgalar yaşanıyor.

Halkın Partisi’de büyük gerginlik ve kavgalar yaşanıyor. Güvenilir kaynaklardan elde edilen bilgilere göre Parti Genel Sekreteri Tolga Atakan dahil parti yönetiminde ve ilçelerde görev yapan HP’liler Genel Başkan Kudret Özersay’ın aday belirleme sürecinde ortaya koyduğu tavır ve uygulamalardan dolayı tepki içinde…

İstifalar verildi ama kabul edilmedi

İlçe Başkanları aday adaylarının belirlenmesi sürecinde katılımcı bir anlayışın ortaya konulmaması ve ilçe başkanlarının bekledikleri sıralardan değil de geri sıralardan aday gösterilmesine sert tepki gösterdiler. Adaylıktan çekilmek için başvuru yapan ilçe başkanlarını yatıştırmak isteyen Başkan Kudret Özersay, “Sizi ben destekleyip o sıralardan çıkaracağım” diyerek güvence vermeye ve onları sakinleştirmeye çalıştı. İlçe Başkanlarını hiçe sayan anlayış nedeniyle partide büyük kırılmalar yaşanırken, daha önce başka siyasi partilerden aday olmuş kişilerin aday gösterilmesine de büyük tepki gösteriliyor.

Ramazan Gündoğdu geri çekilmeli 
İlçe başkanlarının başını çektiği bir grup daha önce UBP’den kontenjan adayı olup seçilemeyen ve partisinden hiç kopmamış olan Ramazan Gündoğdu’nun aday yapılması karşısında harekete geçti. Bu grubun Ramazan Gündoğdu’nun adaylıktan çekilmesini talep ettiği bildirildi.

Aday adayları öfkeli - Tüzük çiğnendi iddiası 
HP’de aday adayı olan ama aday listesinde ismini göremeyen aday adayları da tepkili… “Biz hangi seçimle, hangi kriterlere göre elendik, bilmek istiyoruz” diyen aday adayları, parti meclisi üyelerine bunu sorduklarını ancak tatmin edici bir yanıt alamadıklarını, bir üyenin kendilerine parti meclisinde seçim yapılmadığını, Özersay’ın listeyi bir oldu-bitti şeklinde önlerine koyduğunu söylediğini iddia ettiler. Aday adayları parti tüzüğünün çiğnendiğini ileri sürerek yüksek seçim kurulunu göreve davet ettiler.

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