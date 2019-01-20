Halkın Partisi'nde kadının adı yok!

Hükümet ortağı Halkın Partisi İlçe kongrelerini tamamladı. Halkın Partisi'nin 6 ilçe başkanı da erkek olurken oluşturulan İlçe Yönetim Kurullarında ise kadın temsiliyeti yok denecek kadar az oldu.
Halkın Partisi 50 Kişilik Cumhuriyet Meclisi'nde 9 milletvekili ile temsil ediliyor bununla birlikte Halkın Partisi 3 Bakan ile hükümet ortağı.
Lefkoşa İlçe Yönetim Kurulu
Gazimağusa İlçe Yönetim Kurulu
Girne İlçe Yönetim Kurulu
Güzelyurt İlçe Yönetim Kurulu
İskele İlçe Yönetim Kurulu
Lefke İlçe Yönetim Kurulu
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