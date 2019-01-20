Halkın Partisi'nde kadının adı yok!

Hükümet ortağı Halkın Partisi İlçe kongrelerini tamamladı. Halkın Partisi'nin 6 ilçe başkanı da erkek olurken oluşturulan İlçe Yönetim Kurullarında ise kadın temsiliyeti yok denecek kadar az oldu.

Halkın Partisi 50 Kişilik Cumhuriyet Meclisi'nde 9 milletvekili ile temsil ediliyor bununla birlikte Halkın Partisi 3 Bakan ile hükümet ortağı.

Lefkoşa İlçe Yönetim Kurulu

Gazimağusa İlçe Yönetim Kurulu

Girne İlçe Yönetim Kurulu

Güzelyurt İlçe Yönetim Kurulu

İskele İlçe Yönetim Kurulu

Lefke İlçe Yönetim Kurulu