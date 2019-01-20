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Halkın Partisi'nde kadının adı yok!

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Halkın Partisi'nde kadının adı yok! HP İlçe kongrelerini tamamladı.
Halkın Partisi'nde kadının adı yok!

Hükümet ortağı Halkın Partisi İlçe kongrelerini tamamladı. Halkın Partisi'nin 6 ilçe başkanı da erkek olurken oluşturulan İlçe Yönetim Kurullarında ise kadın temsiliyeti yok denecek kadar az oldu.

Halkın Partisi 50 Kişilik Cumhuriyet Meclisi'nde 9 milletvekili ile temsil ediliyor bununla birlikte  Halkın Partisi 3 Bakan ile hükümet ortağı.

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Lefkoşa İlçe Yönetim Kurulu hp_msa.png

Gazimağusa İlçe Yönetim Kurulu hp_girne.png

Girne İlçe Yönetim Kurulu hp_gyurt.png

Güzelyurt İlçe Yönetim Kurulu 

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İskele İlçe Yönetim Kurulu hp_lefke.png

Lefke İlçe Yönetim Kurulu 

 

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