Halkın Partisi'nden Açıklama

Halkın Partisi (HP), Faiz Sucuoğlu hükümetinin “seçim yasaklarına kısa bir süre kala terfi, atama ve menfaat dağıtarak seçime gitmeye çalıştığını” iddia etti.

“Faiz Sucuoğlu ve hükümetini bu yanlıştan dönmeye” çağıran Halkın Partisi, “Bu yanlışta ısrar edilmesi halinde parti olarak hukuki yollara başvuracağını” açıkladı.

Halkın Partisi’nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Meclisteki altı siyasi parti temsilcilerinin oluşturduğu Danışma Kurulu’nda alınan ‘Seçime kadar yalnızca rutin işlerin yürütülmesi’ prensip kararına ve etik kurallara aykırı olarak, seçim yasaklarına bir hafta gibi kısa bir süre kala Faiz Sucuoğlu hükümeti terfi, atama ve menfaat dağıtarak seçime gitmeye çalışıyor.



Toplam 600 civarında personeli olan Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu'nda 100'ün üzerinde personele terfi ve atama verilmesi için hazırlık yapılıyor.

Üstelik bu atamaları kılıfına uydurmak için göstermelik olarak bir münhal de ilan edilmiş durumda. Ne var ki bu münhal edilmeden beş gün öncesinde kimlerin hangi mevkilere atanacağı ise çoktan belirlenmişti.



Faiz Sucuoğlu ve hükümetini bu yanlıştan dönmeye davet eder, bu yanlışta ısrar edilmesi halinde parti olarak hukuki yollara başvuracağımızın bilinmesini isteriz.”