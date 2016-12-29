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Halkın Partisi'nden ajandalarla ilgili açıklama

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Halkın Partisi'nden ajandalarla ilgili açıklama
"Tasvip Etmiyoruz"

Halkın Partisi Genel Başkanı Kudret Özersay KTÖS tarafından dağıtılan ajandada yer alan birtakım ifadelerden hareketle sendika yetkililerini eleştirdi ve bu türden yaklaşımları tasvip etmediklerini açıkladı. Özersay ayrıca öğretmenlerin büyük bölümünün bu düşünceleri paylaşmadığını da söyleyerek “O nedenle kimse bundan hareketle öğretmenlerimizi karalamaya kalkmamalıdır” dedi.

Özersay açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Yasalarına göre kurulduğunuz ve faaliyet göstermekte olduğunuz; hak arayışlarınızı mahkemeleri önünde sürdürdüğünüz; özlük haklarınızı Meclisinde onaylanan yasalarına göre ileriye götürmeye çalıştığınız Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin ilanı “toplumsal varlığımızı tehlikeye atan bir hamle” öyle mi? Yeni nesillere vereceğiniz eğitimde, kendi devletlerini kendi varlıklarını tehlikeye sokan bir yapı olarak görmelerini sağlayarak mı toplumsal varlığımıza sahip çıkmalarını isteyeceğiz? Siyasi partilere eşit mesafede olması gereken sendikaların sadece bazı siyasi partilerin kuruluş gününü hatırlaması ve üyelerinin de bunu hatırlamasını istemesi normal mi?

Şahsen ben bu ülkenin öğretmenlerinin büyük bir bölümünün bu düşünceleri paylaşmadığını biliyorum. O nedenle kimse bundan hareketle öğretmenlerimizi karalamaya kalkmamalıdır.”   

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