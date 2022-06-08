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Halkın Partisinden barolar birliğine ziyaret

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Halkın Partisi Genel Başkanı Kudret Özersay başkanlığında bir heyet dün Kıbrıs Türk Barolar Birliği’ni ziyaret ederek Barolar Birliği Başkanı Hasan Esendağlı ve heyetiyle bir araya geldi
Halkın Partisinden barolar birliğine ziyaret

Görüşmede partinin aldığı sine-i millet kararı çerçevesinde toplumsal sorunlarla ilgili olarak görüş alış verişinde bulundu. Son günlerde ülkemizde düşünce ve ifade özgürlüğü konularında yaşanan ve genel anlamda bireylerin özgürlüklerini kısıtlamaya dönük olarak ortaya konulan ve tartışma yaratan hususların da ele alındığı görüşmede HP Genel Başkanı Kudret Özersay “Son dönemde gördüğümüz yasakçı yaklaşımlar toplumun genelinde endişe yaratmaktadır. Bu yaklaşımlara karşı asgari müşterekler belirlemek ve daha geniş bir zeminde mücadele vermek zorundayız. Bu bağlamda Kıbrıs Türk Barolar Birliği önemli bir paydaştır. Sadece düşüncelerimizi paylaşmak değil, ülkemizin geleceği açısından onların görüşlerini almak için bu ziyareti yapıyoruz” ifadelerini kullandı.
Ziyaret sırasında HP lideri Özersay’a Genel Sekreter Ahmet Tokatlıoğlu; Lefkoşa İlçe Başkanı Serhat Kotak ve Parti Meclisi üyeleri Uğur Çulhaoğlu, Duygu Uzun ve Denis Dinand da eşlik ettiler. 
 

“ASIL TEHLİKE YASADAN DA ÖTE YASAKÇI ZİHNİYETTİR” 


Halkın Partisi’nde yapılan açıklamada Kudret Özersay’ın “Yapılmak istenen bir yasa tasarısı olmanın çok ötesinde bir zihniyet meselesidir. Bir zihniyetin, bir yaklaşımın, yasakçı zihniyetin göstergesidir. Dolayısıyla bir yasaya indirgemeden esas bu zihniyetle nasıl baş edeceğiz önümüzdeki dönemde buna odaklanmak gerekir diye düşünüyorum. Önümüzdeki dönemde bizi bekleyen süreç hiç kolay değil. Kıbrıs Türk halkı açısından yaşam tarzı ve özgürlükleri açısından da zor bir dönem bekliyor bizi. Birlikte mücadele etmek zorundayız hepimiz de” şeklinde açıklamalarda bulunduğuna da dikkat çekildi.  

 

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