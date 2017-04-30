Halkın Partisi'nden beklenen açıklama geldi

HP 1. Olağan Kurultay'ında yaşananlar HP'de adeta deprem etkisi yarattı. Lefkoşa İlçe Başkanı'nın istifası ve dün yaşanan tarihe geçecek mektuplu istifa sonrası Parti Meclisi'nden açıklama geldi. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Halkın Partisi olarak kamuoyu ile doğru, açık ve karşılaştırılabilir bilgi paylaşımını gerektiren şeffaflık ilkesi uyarınca ve görülen lüzum üzerine aşağıdaki açıklamayı yapıyoruz.

29 Ocak 2017’de yer alan ilk kongremizde gerçekleşen seçimlere dair bazı üyelerin dile getirdiği rahatsızlık ve iddialar üzerine bir parti-içi tartışma süreci başlatmış, ardından bir Soruşturma Komisyonu kurulması için gecikmeksizin 1 Şubat 2017’de karar üretmiş ve bunu da kamuoyuyla paylaşmıştır. Yani, itirazlar halı altına süpürülmemiş, tam tersine dikkate alınıp durumun soruşturulması için hemen adım atılmıştır.

Soruşturma Komisyonu, halihazırda çalışmasını tamamlamış ve raporunu Parti Meclisi’ne sunmuştur. Biz, konunun gerçekler temelinde adil şekilde değerlendirilebilmesi açısından, olguların kamuoyuna doğru aktarılmasının önemli olduğunu düşünüyoruz. Bu nedenle Soruşturma Komisyonu’nun bazı bulgularını ve HP Parti Meclisi’nin bunlar ışığında aldığı kararı aşağıda yine kamuoyu ile paylaşıyoruz.

1. Soruşturma Komisyonu, tüm oy pusulalarını incelemiş ve ‘oy paternlerini’ tablo haline getirerek buradan bazı istatistiksel saptamalar yapmıştır. İncelemeden, kullanılan tüm oylar içinde tamamen aynı 17 oy bulunduğu ortaya çıkmıştır. Birbiriyle bir veya iki farkla benzeşen oyların dağılımları da tespit edilmiş, tamamen aynı veya bir ya da iki farkla benzeşen oyların 40 civarında olduğu belirlenmiştir.

2. PM, Soruşturma Komisyonu’nun raporunu ve tüm oy pusulalarını dileyen her parti üyesinin tetkik ve değerlendirmesine açmıştır. Rapor ve tüm oy pusulaları hala üyelerin incelemesine açıktır.

3. PM, kongre ertesindeki iddiaları dikkate alarak ilerideki seçim dönemleri için, etik olarak sıkıntı yaratacak davranışların tarifi ve bu bağlamda dikkat edilmesi gereken unsurlar ve izlenecek ilkelere dair öneriler oluşturmak üzere üç kişilik bir komiteyi görevlendirmiştir. Meclis, bir sonraki parti içi seçimleri öncesinde bu süreçte belirlenecek ilkeler temelinde bir parti-içi eğitim çalışması yapılmasına da karar vermiştir.

4. Kongre öncesinde onaylanan ve seçimlere katılmaya imkân veren üyeliklerle ilgili işlemlerde, Parti Tüzüğü’nde belirtilen tarihlere uyulmuştur. Bu çerçevede belirlenmiş son tarih ertesinde hiç kimse üye yapılmamıştır. Bazı üyeliklerde, Tüzük uyarınca başvuru onaylanmazdan önce alınması gereken ilçe görüşü, bazı pratik nedenlerle sonradan alınmış olsa da İlçe’ye herhangi bir itirazlarının bulunup bulunmadığı sorulmuş, itiraz edilen isimler varsa bu üyeliklerin iptal edileceği belirtilmiştir. İlçe ise böyle bir itirazda bulunmamıştır. Kaldı ki, yasal süre içinde son dönemde üye olanların yaklaşık üçte biri Kongre'de oy bile kullanmamıştır.

Temiz siyasete inancımızın ve şeffaflık ilkesine verdiğimiz önemin gereği olarak kamuoyuna saygıyla açıklarız.