Halkın Partisi’nden Hulusioğlu’na destek kararı

Halkın Partisi Parti Meclisi Çatalköy-Esentepe Belediye Başkanlığı seçiminde bağımsız aday Mehmet Hulusioğlu’nu destekleme kararı aldı.
Halkın Partisi’nden yapılan yazılı açıklamada “Parti Meclisimiz yapmış olduğu oylama sonucunda Çatalköy-Esentepe Belediye Başkanlığına bölgede uzun süredir belediye başkanlığı yapan ve yerel yönetimler tecrübesi bulunan bağımsız aday Mehmet Hulusioğlu’nu destekleme kararı almıştır” denildi.
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