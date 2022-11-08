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Halkın Partisi’nden Tatlısu’da Orhan Bebek’e Destek Kararı

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Halkın Partisi’nden Tatlısu’da Orhan Bebek’e Destek Kararı
Halkın Partisi’nden Tatlısu’da Orhan Bebek’e Destek Kararı

Halkın Partisi Parti Meclisi Tatlısu Belediye Başkanlığı seçiminde bağımsız aday Orhan Bebek’i destekleme kararı aldı. Halkın Partisi’nden yapılan yazılı açıklamada “Parti Meclisimiz yapmış olduğu oylama sonucunda Tatlısu Belediye Başkanlığına geçmişte belediye meclis üyeliği yapan ve çeşitli spor faaliyetlerinde gençlere destek olduğu için de bölge halkı tarafından sevilen bağımsız aday Orhan Bebek’i destekleme kararı almıştır” denildi.
 

ÖZERSAY: “ORHAN BEBEK BELEDİYECİLİK TECRÜBESİ OLAN VE SEVİLEN BİR İSİM”
Halkın Partisi Genel Başkanı Kudret Özersay da Tatlısu bağımsız belediye başkan adayı Orhan Bebek’in bölgedeki gençleri çeşitli spor faaliyetlerine bir eğitmen olarak hazırlayan, geçmişte belediye meclis üyeliği ve asbaşkanlığı da yaparak belediyecilik tecrübesi de bulunan sevilen bir isim olduğuna dikkat çekerek “Sayın Orhan Bebek’in siyasi partisine bakmaksızın herkese eşit mesafede durabilecek, gerçekten bağımsız bir belediye başkanlığı yapabileceğini düşündüğümüz için bu belediye seçimlerinde kendisine destek vereceğiz” ifadelerini kullandı.

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