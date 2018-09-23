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Halkın Partisi'ne köy ziyaretlerinde yoğun ilgi

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Halkın Partisi geçtiğimiz hafta önce Girne ve Karşıyaka sonrasında da Alaniçi'ni ziyaret etti.
Halkın Partisi'ne köy ziyaretlerinde yoğun ilgi

Halkın Partisi, Parti başkanı Başbakan Yrd. ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay ile İçişleri Bakanı Aysegul Baybars başta olmak üzere milletvekilleri ve Genel Sekreteri Yenal Senin'in katılımlarıyla bölge ziyaretlerini gerçekleştirdi.

42317270_2123680727884721_1406004844820430848_n.jpgGörüşmelerde yöneltilen sorulara cevap veren Özersay ve Baybars, Karşıyaka’nın turizm bölgesi olarak belirlenmesinden dolayı hali arazi verilmeyen bölgelere girmesi hakkında yanıt verirken bugüne kadar bu uygulamanın yanlış yürütülerek halk arasında eşitsizlik yarattığını ve köyde doğanın da kentte doğanın da bu ülkenin evladı olduğunu unutmadan yeni yapılan düzenleme ile hali arazi yerine her bölgenin ihtiyacına uygun uzun vadede ödenebilen sosyal konut projelerinin hayata geçeceğine dair bilglendirmede bulunuldu.
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Aynı konunun Alaniçi’nde de gündeme gelmesiyle konuya açıklık getiren Özersay, önümüzdeki dönem Türkiye ile imzalanacak olan protokolde en önemli maddelerden birinin Sosyal Konut Projeleri için ayrılacak bütçenin olacağını belirtti.

42435599_2123681714551289_8892380124490498048_n.jpgOtobüs taşımacılığından pazar fiyatlarına, sulak arazilerden hayvan ağıllarına bir çok konuya değinilen toplantılarda özellikle pazardaki fiyatların halk için daha ulaşılabilir rakamlara çekilmesi adına hal yasasının bitmek üzere olduğunu ve yapılacak olan haller için de bütçelerinin yeni protokolde yer alacağı belirtildi.

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