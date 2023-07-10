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Halkın Plajlardaki Refahından  Belediyeler Sorumludur

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Halkın Plajlardaki Refahından  Belediyeler Sorumludur: Belediyelerin Yiyecek-İçecek Yasaklaması Kabul Edilemez!
Halkın Plajlardaki Refahından  Belediyeler Sorumludur

Ülkenin kuzey yarısında halkın kıyılara sorunsuz erişimi ile ilgili mücadele devam ederken, elde edilmiş ilerlemelere rağmen sorunun Girne kıyılarından Mağusa, Yeni Boğaziçi ve İskele kıyılarına sirayet ettiğine dair hem duyumlar almakta hem de bazı baskıcı uygulamalara şahit olmaktayız. 

 

Plajların Kullanımı ve Denetimi Yasası;  halkın kıyılara ücretsiz ve engelsiz bir şekilde erişimi ve plajlarda sağlanan hizmet bedellerinin denetimi konusunda belediyelere görev ve yetki vermektedir. 

 

Yani belediyeler halkın plajları rahatça kullanmasını sağlayacak; plajlarda herhangi bir hak gaspına, engellemeye, zorlamaya uğramasına yasal olarak engel olması gereken mercidir. 

 

Hal böyle iken aldığımız duyumlara göre belediyelerin işletmesinde olan bazı plajlarda; bizzat zabıtalar ve belediyeye bağlı plaj görevlileri tarafından halka, “kendi yiyecek içeceğini getirmek yasaktır” şeklinde engelleme girişimleri yapılmaktadır. 

 

Bu yasaklama girişimi ise işletmenin yiyecek-içecek hizmeti vermesine dayandırılmakta ve halk işletmelerden hizmet satın almaya zorlanmaya çalışılmaktadır.. 

 

Plajların Kullanımı ve Denetimi Yasa uyarınca halkın refahını sağlamakla yükümlü olan Belediyelerden bazılarının  bu yasakçı ve baskıcı zihniyeti kabul edilemezdir.

 

Esasında herhangi bir plaj işletmesinde uygulanmaya çalışılan bu ve benzeri yasakları denetleyip, halkın refahını sağlamakla yükümlü olan belediyelerin; plajların kullanımı konusunda halka abesle iştigal yasaklar koymaya çalışması yasa dışıdır..

 

Halkımıza çağrımız, özel işletme veya belediyeye ait işletme olsun, herhangi bir plaja diledikleri takdirde  kendi yiyecek-içeceklerini götürmekten geri durmamaları, herhangi bir engelleme girişimi ile karşılaştıklarında ise bunu kesin olarak reddetmeleri ve ilgili polis karakolundan yardım istemeleridir.

İşletme tarafından sunulan şezlong hizmeti satın alındığında dahi, kendi yiyecek ve içeceğinin  getirilmesinin yasaklanamayacağının  altını çizmeyi kendimize görev biliriz. 

 

Ayrıca hatırlatmak isteriz ki; kullandığımız alanı temiz bırakmak da bizim, halkın görevi ve sorumluluğudur. Eğer kullandığımız alanı kirletirsek, belediye devreye girip cezai işlem uygulayabilir.

 

 

 

Beleşe Deniz Plajlar Halkındır Hareketi

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