  • BIST 97.603
  • Altın 270,577
  • Dolar 5,5659
  • Euro 6,2079
  • Lefkoşa 28 °C
  • Mağusa 29 °C
  • Girne 29 °C
  • Güzelyurt 28 °C
  • İskele 29 °C
  • İstanbul 26 °C
  • Ankara 31 °C
SON DAKİKAZeytinyağı ithaline izin 

Halkın yıllarca türbe sanıp ziyaret ettiği mezar boksör bir gladyatöre ait çıktı

»
Muğla’nın Marmaris ilçesinde yıllarca türbe diye ziyaret edilen anıt mezarın Diagoras isimli bir gladyatöre ait olduğu ortaya çıktı. M.Ö. 3’üncü yüzyıldan kalma mozole aynı zamanda Türkiye’deki tek piramit mezar olma özelliği taşıyor.
Halkın yıllarca türbe sanıp ziyaret ettiği mezar boksör bir gladyatöre ait çıktı

Marmaris'te yıllarca türbe diye ziyaret edilen anıt mezarın Diagoras isimli bir gladyatöre ait olduğu belirlendi.

Muğla'nın Marmaris ilçesinde yer alan Turgut Mahallesindeki türbenin bir gladyatöre ait olduğu anlaşıldı. Anıt mezar Mousoleum'a benzerliğiyle dikkat çekiyor.

Yapı 40 yıldır Çağbaba adıyla anılıyordu. Arkeolojik çalışmalar neticesinde buranın Antik Karia uygarlığında yaşayan dövüşçü Diagoras'a ait bir mezar olduğu belirlendi.

Mezarın bir başka önemli özelliği daha var.

2 bin 300 yıllık ve 6 metre yüksekliğindeki bu anıt mezar, dünyanın yedi harikasından biri olan Mousoleum'a benzerliğiyle dikkat çekiyor ve Türkiye'de ayakta kalan tek piramit mezar olma özelliğini taşıyor.

Arkeograf ve yazar Raşit Öztürk, “Bu boksörün resimleri falan daha yeni bulundu. İki oğlu var ve iki oğlu da boksördür. Diagoras'ın ödülleri vardır, bu ödüller bir yığın tapınaklarda var. Diagoras, sokaklarda dolaştığı zaman halkın alkışladığı bir boksördü” dedi.

Yöre insanı mezarda kaçak kazı yapanların, öldüğü, boşandığı ya da hasta olduğuna inanıyor.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • "İkramiye çıkmayan piyango biletlerini atmayın"13 Ağustos 2019 Salı 15:57
  • 7 diploması var, iş bulamıyor: Kaymakam, milletvekili, bakan olacaktım ama şimdi işsizim13 Ağustos 2019 Salı 12:06
  • Eski ÖSYM Başkanı Ali Demir hakkında soruşturma izni verildi13 Ağustos 2019 Salı 12:05
  • İlahiyatçı Cemil Kılıç: "Tarikat ve cemaatler denetlenmeli" diyorlar; hayır, kökü kazınmalı13 Ağustos 2019 Salı 12:04
  • Türkiye'deki Uygurlarda sınır dışı endişesi13 Ağustos 2019 Salı 08:49
  • Çavuşoğlu: Fırat’ın doğusunu temizleyeceğiz12 Ağustos 2019 Pazartesi 13:50
  • Oktay: "Kararlılığımız son derece kesin"11 Ağustos 2019 Pazar 16:26
  • Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Karalar: Cumhuriyeti kuruluş ayarlarına getirene kadar durmayacağız11 Ağustos 2019 Pazar 09:21
  • CHP'li Öztrak: Devlet, Milli Piyango'yu yangından mal kaçırır gibi alelacele neden elinden çıkardı?11 Ağustos 2019 Pazar 08:59
  • Bayram namazı sonrası Bahçeli'den erken seçim açıklaması11 Ağustos 2019 Pazar 08:58
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti