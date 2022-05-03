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Halkın yüzde 82’si 'ekonomi kötü' diyor

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'Ülkenizin ekonomisini nasıl tanımlarsınız, iyi mi kötü mü?' sorusuna Türkiye'den katılımcıların yüzde 82'si, 'kötü' yanıtı verdi.
Halkın yüzde 82’si 'ekonomi kötü' diyor

Yurttaşların çok büyük bir bölümü ekonominin kötü olduğunu düşünüyor. Ipsos'un global ‘endişe' araştırmasının detaylarında  “Ülkenizin ekonomisini nasıl tanımlarsınız, iyi mi kötü mü?” sorusuna Türkiye'den katılımcıların yüzde 82'si, “kötü” yanıtı verdi.

Sözcü'den Özlem Ermiş Beyhan'ın haberine göre, 25 Mart-3 Nisan arasında 27 ülkede toplam 19 bin kişi ile görüşülerek yapılan araştırmada Türkiye bu sonuçla, Arjantin, Peru, Japonya ve Kolombiya'dan sonra halkı en çok ekonominin kötü olduğunu düşünen 5'inci ülke durumunda. Türkiye'de ülke ekonomisinin iyi durumda olduğunu söyleyenlerin oranıysa yüzde 18.

En büyük dert enflasyon

Araştırma yurttaşların en büyük derdinin enflasyon ve yoksulluk olduğunu ortaya koydu. Yüzde 58 "En önemli endişeniz nedir?" sorusuna "enflasyon" yanıtı verdi. Bu oranla Türkiye Arjantin'den sonra ikinci en çok enflasyon endişesi yaşanan ülke oldu. Yüzde 39 da en önemli endişe olarak "Yoksulluk ve gelir dağılımı eşitsizliği"ni işaret etti. 

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