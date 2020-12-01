  • BIST 1.325
  • Altın 458,030
  • Dolar 7,8499
  • Euro 9,4493
  • Lefkoşa 12 °C
  • Mağusa 13 °C
  • Girne 15 °C
  • Güzelyurt 10 °C
  • İskele 13 °C
  • İstanbul 6 °C
  • Ankara 5 °C
SON DAKİKAKKTC'de bugün: 2'si yerel 21 pozitif vaka!

Haluk Levent: 20 bin aileye dağıtabileceğimiz gıda kolileri var, AHBAP'a başvurmanız yeterli

»
Haluk Levent: 20 bin aileye dağıtabileceğimiz gıda kolileri var, AHBAP'a başvurmanız yeterli
Haluk Levent: 20 bin aileye dağıtabileceğimiz gıda kolileri var, AHBAP'a başvurmanız yeterli

AHBAP Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Haluk Levent, yeni kısıtlamalarla birlikte işsiz kalacak çok fazla kişinin olduğuna dikkat çekerek, zor durumda olan ailelere gıda kolisi dağıtılabileceğini belirtti. Levent, "20 bin aileye dağıtabileceğimiz gıda kolileri var" dedi.

Sanatçı Levent, Koronavirüs tedbirlerinin duyurulmasının ardından bir paylaşım yaparak işsiz kalan vatandaşlara dikkat çekti. Levent, "Bugünlerin olacağını düşünerek gelen bağışların neredeyse tümüyle gıda kolisi aldık. 20 bin aileye dağıtabileceğimiz gıda kolileri var" dedi.

Haluk Levent açıklamasında "Açıklanan kısıtlamalardan sonra işsiz kalacak çok kişi olduğunu biliyoruz. Bugünlerin olacağını düşünerek gelen bağışların neredeyse tümüyle gıda kolisi aldık. 20 bin aileye dağıtabileceğimiz gıda kolileri var. Bize başvurmanız yeterli" ifadesini kullandı. 

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Kılıçdaroğlu:"Türkiye'nin önünde bir takoz var, o takozun adı Recep Tayyip Erdoğan'dır. ''01 Aralık 2020 Salı 20:18
  • HDP Eş Genel Başkanı Sancar: "Her adımımızı polis kameralarıyla izliyorlar; bize selam verenleri kaydediyorlar"01 Aralık 2020 Salı 19:30
  • Türkiye’de 190 can kaybı, 30 bin 110 yeni vaka01 Aralık 2020 Salı 19:28
  • Öğretim görevlisi ile öğrenci arasında yaşanan diyalog gündem oldu: "Herkes üniversite mezunu olacak diye bir şey yok"01 Aralık 2020 Salı 19:17
  • Türkiye'de aşı yapılmaya başlanıyor01 Aralık 2020 Salı 17:54
  • ÖSYM Aralık Ayındaki Sınavları Erteledi01 Aralık 2020 Salı 16:46
  • Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a: Bırak gevezeliği, orduya kumpas kuran bir başbakansın sen!01 Aralık 2020 Salı 15:05
  • Fransa-Türkiye İlişkilerinde Dağlık Karabağ Gerginliği01 Aralık 2020 Salı 14:24
  • Meral Akşener’den net 3 bin lira asgari ücret önerisi01 Aralık 2020 Salı 14:00
  • İstanbul- Beyoğlu'nda bir mekanda eğlenen 40 kişiye 120 bin TL ceza01 Aralık 2020 Salı 13:59
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti