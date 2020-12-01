Haluk Levent: 20 bin aileye dağıtabileceğimiz gıda kolileri var, AHBAP'a başvurmanız yeterli

AHBAP Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Haluk Levent, yeni kısıtlamalarla birlikte işsiz kalacak çok fazla kişinin olduğuna dikkat çekerek, zor durumda olan ailelere gıda kolisi dağıtılabileceğini belirtti. Levent, "20 bin aileye dağıtabileceğimiz gıda kolileri var" dedi.

Sanatçı Levent, Koronavirüs tedbirlerinin duyurulmasının ardından bir paylaşım yaparak işsiz kalan vatandaşlara dikkat çekti. Levent, "Bugünlerin olacağını düşünerek gelen bağışların neredeyse tümüyle gıda kolisi aldık. 20 bin aileye dağıtabileceğimiz gıda kolileri var" dedi.

Haluk Levent açıklamasında "Açıklanan kısıtlamalardan sonra işsiz kalacak çok kişi olduğunu biliyoruz. Bugünlerin olacağını düşünerek gelen bağışların neredeyse tümüyle gıda kolisi aldık. 20 bin aileye dağıtabileceğimiz gıda kolileri var. Bize başvurmanız yeterli" ifadesini kullandı.