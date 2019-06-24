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Haluk Levent, bir yıl önceki Ekrem İmamoğlu anısını anlattı: Seçim bitti, artık yazabilirim...

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Haluk Levent, bir yıl önceki Ekrem İmamoğlu anısını anlattı: Seçim bitti, artık yazabilirim...
Haluk Levent, bir yıl önceki Ekrem İmamoğlu anısını anlattı: Seçim bitti, artık yazabilirim...

 

Şarkıcı Haluk Levent, dün yapılan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminin ardından resmi olmayan sonuçlara göre birinci gelen Ekrem İmamoğlu ile ilgili bir yıl önceki bir anısını paylaştı. "Seçim bitti. Artık yazabilirim" diyen Levent, İmamoğlu ile bir yıl önce kanser hastası bir kız çocuğu için görüştüğünü ve İmamoğlu'nun aileye her zaman destek çıktığını söyledi.

İmamoğlu ile çektiği fotoğrafı paylaşan Haluk Levent, "Seçim bitti. Artık yazabilirim. İstanbul'u yönetecek yeni başkan sayın Ekrem İmamoğlu'nu tebrik ediyorum. Seçimden 1 yıl önce yanına gitmiştim. Beylikdüzü'nde cinsel istismara uğrayan kızımıza ve ailesine destek istemiştik. Hep yanlarında oldu. Aileye ev buldu. Sağ olsun" diye yazdı.

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