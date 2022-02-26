Haluk Levent Harekete Geçti: Ukrayna'ya 5 Tır

Haluk Levent ve AHBAP Ukrayna'ya yardım gönderiyor.
Levent, sosyal medya hesabından, "Ahbaplar olarak Ukrayna'ya 5 TIR insani yardım kararı aldık. Yardım malzemesi taşıyan TIR'lar 2-3 gün içinde yola çıkacak" mesajını paylaştı.
Haluk Levent ve AHBAP Ukrayna'ya yardım gönderiyor.
Levent, sosyal medya hesabından, "Ahbaplar olarak Ukrayna'ya 5 TIR insani yardım kararı aldık. Yardım malzemesi taşıyan TIR'lar 2-3 gün içinde yola çıkacak" mesajını paylaştı.
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