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Haluk Levent Harekete Geçti: Ukrayna'ya 5 Tır

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Haluk Levent Harekete Geçti: Ukrayna'ya 5 Tır
Haluk Levent Harekete Geçti: Ukrayna'ya 5 Tır

Haluk Levent ve AHBAP Ukrayna'ya yardım gönderiyor. 

Levent, sosyal medya hesabından, "Ahbaplar olarak Ukrayna'ya 5 TIR insani yardım kararı aldık. Yardım malzemesi taşıyan TIR'lar 2-3 gün içinde yola çıkacak" mesajını paylaştı. 

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