Haluk Levent: Herkes toplanan bağışlara el konulacağını yazıp çiziyor, sizin paranız benim namusum; hiç kimseye vermem, kimse de benden istemedi!

Kahramanmaraş merkezli depremlerde yaptığı yardım organizasyonlarının ardından hedef gösterilen AHBAP'ın kurucusu Haluk Levent, "O kadar çok spekülasyon yapıldı ki herkes ama herkes toplanan bağışlara el konulacağını, Kızılay’a ya da AFAD'a aktaracağımı yazıp çiziyor. Sizin paranız benim namusum! Hiç kimseye kuruluşa vermem! Veremem! Kimse de benden istemedi" dedi. Haluk Levent, "Açıklayacağım konu şuydu; son 2 günde bazı işgüzarların sahada Ahbap faaliyetlerinin çalışmalarını aksatmaya yönelik girişimleri olduğunu gördük. Tıkanma noktasına gelmiştik. Dünden beri ilgili yerlere onları şikayetimizi belirttik. Sağolsun yetkililer olayı çözdüler" ifadelerini kullandı.

Haluk Levent, dün akşam sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda bu akşam 22.00'de önemli bir açıklama yapacağını duyurmuştu. Haluk Levent, Twitter hesabından şu açıklamaları yaptı:

"1) Bugün akşam saat 22.00 de bir açıklama yapacaktım. O kadar çok spekülasyon yapıldı ki herkes ama herkes toplanan bağışlara el konulacağını, Kızılay’a ya da AFAD'a aktaracağımı yazıp çiziyor. Olay daha çok büyümesin diye açıklamamı erkenden yapayım dedim.

2) Açıklayacağım durumdan önce şunu söyleyeyim. Sizin paranız benim namusum! Hiç kimseye kuruluşa vermem! Veremem! Kimse de benden istemedi! Şu an yüzbinlerce insan evsiz donuyor. İlk iş TOKİ ile görüştüm. Acil konut yaptıracağız!

"Sahadayız"

3) Açıklayacağım konu şuydu; son 2 günde bazı işgüzarların sahada Ahbap Faaliyetlerinin çalışmalarını aksatmaya yönelik girişimleri olduğunu gördük. Tıkanma noktasına gelmiştik. Dünden beri ilgili yerlere onları şikayetimizi belirttik. Sağolsun yetkililer olayı çözdüler. Sahadayız."

"Evi yıkılmış canlarımıza konut yaptırmaya karar verdik"

4) İşimizin başındayız. Daha önce açıkladığımız planları harfiyen uygulayacağız. Bu bütçenin biraz daha fazla miktarı tekrar bağış olarak gelince acil eylem planımıza geçtik ve evi yıkılmış canlarımıza konut yaptırmaya karar verdik! Bilginize."