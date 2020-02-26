Haluk Levent: Johnny Deep’ten daha pahalıyım

AHBAP Derneği'nin kurucusu şarkıcı Haluk Levent, sosyal medya paylaşımı ile oyuncu Johnny Deep'e göndermede bulundu.

Oyuncu Johnny Depp’in, müzik grubu Hollywood Vampires ile 13 Eylül'de İstanbul'a konser vermeye geleceğini söyleyen ve konser için VIP kategorisinden bilet alanların 10 bin lira karşılığında başta Depp olmak üzere diğer grup üyeleri ile tanışıp fotoğraf çektirebilme şansı yakalayacağı yönündeki haberi takipçilerine ulaştıran Levent dikkati çeken bir paylaşım yaptı.

Levent, "Johnny Deep'ten daha pahalıyım. Bir menemen 45 bin lira! Telefonda türk söylemek 53 bin..." paylaşımını yaptı.