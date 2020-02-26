  • BIST 115.171
  • Altın 326,027
  • Dolar 6,1578
  • Euro 6,6877
  • Lefkoşa 11 °C
  • Mağusa 12 °C
  • Girne 16 °C
  • Güzelyurt 10 °C
  • İskele 12 °C
  • İstanbul 15 °C
  • Ankara 13 °C
SON DAKİKAGürkut, koronavirüsten korunma önlemlerini yineledi

Haluk Levent: Johnny Deep’ten daha pahalıyım

» »
Haluk Levent: Johnny Deep’ten daha pahalıyım
Haluk Levent: Johnny Deep’ten daha pahalıyım

AHBAP Derneği'nin kurucusu şarkıcı Haluk Levent, sosyal medya paylaşımı ile oyuncu Johnny Deep'e göndermede bulundu.

Oyuncu Johnny Depp’in, müzik grubu Hollywood Vampires ile 13 Eylül'de İstanbul'a konser vermeye geleceğini söyleyen ve konser için VIP kategorisinden bilet alanların 10 bin lira karşılığında başta Depp olmak üzere diğer grup üyeleri ile tanışıp fotoğraf çektirebilme şansı yakalayacağı yönündeki haberi takipçilerine ulaştıran Levent dikkati çeken bir paylaşım yaptı.

Levent, "Johnny Deep'ten daha pahalıyım. Bir menemen 45 bin lira! Telefonda türk söylemek 53 bin..." paylaşımını yaptı. 1582718644719-ekran-resmi-2020-02-26-15.png

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Hüsnü Mübarek 91 yaşında hayatını kaybetti25 Şubat 2020 Salı 20:18
  • Dünya plank rekoru: Sekiz saat 15 dakika 15 saniye25 Şubat 2020 Salı 20:01
  • Kayanın üzerindeki 235 yıllık yazıyı çözdüler25 Şubat 2020 Salı 19:58
  • İş yerinde mahsur kalan kedi, 20 gündür kapı altından atılan yiyeceklerle besleniyor25 Şubat 2020 Salı 19:45
  • Nasa'nın İlk Siyahi Kadın Matematikçisi 101 Yaşında Öldü25 Şubat 2020 Salı 11:24
  • Gençlerin yeni fobisi: Telefonda konuşmak24 Şubat 2020 Pazartesi 19:24
  • İnternetten timsah yiyen kaplumbağa satan kişiye 7 bin 667 lira ceza23 Şubat 2020 Pazar 18:44
  • Dünya'nın düz olduğuna inanıyordu: Ev yapımı roketiyle kendini atmosfere fırlatan 64 yaşındaki 'Çılgın' Mike hayatını kaybetti23 Şubat 2020 Pazar 18:13
  • Koronavirüsle ilgili KKTC'de de hassas ve dikkatli olunmalı23 Şubat 2020 Pazar 12:20
  • Kıbrıs Türk Otelciler Birliği’nden çağrı! Kuzey Kıbrıs turizmi etkilenebilir!22 Şubat 2020 Cumartesi 22:05
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti