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Haluk Levent, lösemi hastası Öykü Arin'e destek için konser verecek

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Konsere gelenler saat 21:00'e kadar kök hücre bağışında bulunabilecek
Haluk Levent, lösemi hastası Öykü Arin'e destek için konser verecek

Haluk Levent, İzmir'deki lösemi hastası 3,5 yaşındaki Öykü Arin'e destek amacıyla bir konser verecek. Konsere gelen İzmirli müzikseverler, öncesinde kök hücre bağışı da yapabilecek.

Geçen yıl kasım ayında Juvenil Miyelomonositik Lösemi (JMML) teşhisi konulan ve sağlığına kavuşması için ilik nakli tek çare olan 3,5 yaşındaki Öykü Arin için Türkiye ve yurt dışında başlatılan "Öykü Arin'e Umut Ol" kampanyası sürüyor. Kampanya kapsamında Haluk Levent, bugün Celal Atik Spor Salonu'nda 19.30'da bir konser verecek. Konsere gelenler saat 21:00’a kadar alanda bulunan Kızılay aracından kök hücre bağışında bulunabilecek.

“Gelin kök hücre bağışı yapın hem de Haluk Levent şarkılarını dileyin” çağrısında bulunan Öykü Arin’in annesi Eylem Şen Yazıcı, T24’e konsere ilişkin şu bilgiyi verdi:

Kök hücre bağışı yapan herkesi bir araya getirecek bir konser organizasyonu yaptık. Haluk Levent de kabul etti ve geldi sağ olsun. Konserin amacı kök hücre bağışının toplum üzerindeki farkındalığını artırmak ve kök hücre bağısı yapamayanların da konser öncesi bağış yapmasını sağlamak. Kök hücre bağışına herkesin ihtiyacı olabilir.

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“150 bin bağışın 135 bini incelenmeyi bekliyor”

Eylem Şen Yazıcı, kök hücre bağışlarının laboratuvarlarda daha hızlı incelenmesi için çalıştıklarını kaydederek şöyle konuştu:

“Bağış kampanyasında tahminen 150 bin kişi bağışta bulundu ancak bizim aldığımız bilgiye göre, bakanlık bunun 135 binini laboratuvarlarında çalışamamış durumda. Sağlık Bakanlığı’na ulaşarak bu bağışların laboratuvarlarda daha hızlı çalışılabilmesi için, mevcut laboratuvarın daha yüksek kapasitede çalıştırılması ya da yurt dışında başka laboratuvarların devreye sokulması gibi birtakım önerilerimiz var. Bu konuda neler yapılabilir bunun üzerine çalışıyoruz. Sağlık Bakanı’nın danışmalarına da ulaştık bu konuda. 150 bin insan, sadece Öykü Arin için değil, kök hücre bekleyen 4 bine yakın insan için bağış yaptı. Bu çok önemli.”

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