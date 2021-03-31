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Haluk Levent müzik emekçilerine sözünü tuttu

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Haluk Levent müzik emekçileri için reklam filminde oynadı. İlk etapta 51 müzik emekçisinin hesabına 3’er bin TL yattı.
Haluk Levent müzik emekçilerine sözünü tuttu

Geçtiğimiz ay Birlik Sendikası'yla birlikte pandemi sırasında işsiz kalan müzik emekçilerine destek faaliyetlerine başlayacağını açıklayan Haluk Levent, ilk çalışmasında 51 müzik emekçisine 3 bin lira gelir sağladı.

Birlik Sendikası'nın açıklamasına göre Bitexen Teknoloji A.Ş nin reklam filminde oynayan Haluk Levent reklam gelirinden elde ettiği kazancın büyük bir bölümü Birlik Sendikası üyesi ihtiyaç sahibi müzik emekçilerine verdi.

Hisse alım satım ve kripto para borsası ile ilgili reklam filminde eğlenceli bir çekim gerçekleştirdiğini söyleyen sanatçı “Birlik Sendikası ile yakında yine işbirliği yapacağız ve birçok müzik emekçisine destek olacağız” dedi.

Konuya ilişkin açıklama yapan Birlik Sendikası Müzik Emekçileri Örgütlenmesi, "Kayıt dışı çalıştırılma ve ücret ödemelerinde yaşanan sorunlara karşı sözleşmeli ve sigortalı çalışma koşullarının sağlanması için sendikamız avukatlarıyla birlikte çalışmalara başladık. Gerek salgın koşullarında gerekse sonrasında dayanışma ve örgütlü bir şekilde hareket ederek hiçbir üyemizi yalnız bırakmayacağız" dedi.

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