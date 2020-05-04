  • BIST 98.842
  • Altın 386,471
  • Dolar 7,0494
  • Euro 7,6930
  • Lefkoşa 22 °C
  • Mağusa 22 °C
  • Girne 25 °C
  • Güzelyurt 20 °C
  • İskele 22 °C
  • İstanbul 14 °C
  • Ankara 16 °C
SON DAKİKATürkiye'de 65 yaş üstü ve 20 yaş altına sokağa çıkma yasağı

Haluk Levent, ölüm orucundaki İbrahim Gökçek için Adalet Bakanlığı ile görüştü

»
Grup Yorum üyesi Gökçek, 322 gündür ölüm orucunda
Haluk Levent, ölüm orucundaki İbrahim Gökçek için Adalet Bakanlığı ile görüştü

AHBAP Başkanı ve şarkıcı Haluk Levent, ölüm orucundaki Grup Yorum üyesi İbrahim Gökçek ile ilgili Adalat Bakanlığı ile görüştü.

Haluk Levent, 322 gündür ölüm orucunda olan Grup Yorum üyesi İbrahim Gökçek ile ilgili Adalat Bakanlığı ile görüştüğünü açıkladı. 

Levent, yaptığı görüşme ile ilgili sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Adalet Bakan Yardımcımız ve yetkili birkaç kişi ile görüştüm. Mahkeme sürecinin devam ettiğini, süren bir davaya müdahale edemeyeceklerini söylediler. Konser izin konusunun İçişleri Bakanlığı olduğunu ilettiler. İlgili bakanlıkla da görüşmelerim sürüyor. Gelişmeleri yazacağım" ifadelerini kullandı.

Levent, pazartesi günü Ankara'da olacağını belirterek, "Görüşmeler yapacağım İbrahim için, elimden ne gelirse arkadaşlar" diye yazdı. 

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Türkiye'den Somali'ye Tıbbi Yardım04 Mayıs 2020 Pazartesi 10:40
  • Bilim Kurulu Üyesi Prof. Yamanel: koronavirüsün gizli taşıyıcıları genelde gençler04 Mayıs 2020 Pazartesi 10:02
  • Avrupa Birliği’nin çöpünün yüzde 37’sini Türkiye ithal ediyor03 Mayıs 2020 Pazar 17:20
  • Ölüm orucundaki Grup Yorum üyesi İbrahim Gökçek için sosyal medyada çağrı: #SesiDuyİbrahimYaşasın03 Mayıs 2020 Pazar 17:19
  • Prof. Ercüment Ovalı'dan ekibine koronavirüs bulaştı iddialarına yanıt03 Mayıs 2020 Pazar 16:47
  • Çay toplamak için 2 bin işçi aranıyor: Aylık kazanç 6 bin 900 liraya kadar çıkabilir03 Mayıs 2020 Pazar 16:43
  • Kaza yapan sürücü: Biraz alkol aldım, sokağa çıkmak yasak mıydı? Haberim yoktu03 Mayıs 2020 Pazar 16:42
  • Ambulans helikopter, tarla sahibi inmesine izin vermeyince, kalp krizi geçiren hastayı alamadan geri döndü03 Mayıs 2020 Pazar 16:41
  • İlk kez Türk bilim kadını Amerikan Ulusal Bilimler Akademisi üyeliğine seçildi02 Mayıs 2020 Cumartesi 14:12
  • Sağlık Bakanı Koca: ABD Sağlık Bakanı Alex Azar bizden tedavi protokollerini istedi02 Mayıs 2020 Cumartesi 09:52
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti