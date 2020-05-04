Haluk Levent, ölüm orucundaki İbrahim Gökçek için Adalet Bakanlığı ile görüştü

AHBAP Başkanı ve şarkıcı Haluk Levent, ölüm orucundaki Grup Yorum üyesi İbrahim Gökçek ile ilgili Adalat Bakanlığı ile görüştü.

Haluk Levent, 322 gündür ölüm orucunda olan Grup Yorum üyesi İbrahim Gökçek ile ilgili Adalat Bakanlığı ile görüştüğünü açıkladı.

Levent, yaptığı görüşme ile ilgili sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Adalet Bakan Yardımcımız ve yetkili birkaç kişi ile görüştüm. Mahkeme sürecinin devam ettiğini, süren bir davaya müdahale edemeyeceklerini söylediler. Konser izin konusunun İçişleri Bakanlığı olduğunu ilettiler. İlgili bakanlıkla da görüşmelerim sürüyor. Gelişmeleri yazacağım" ifadelerini kullandı.

Levent, pazartesi günü Ankara'da olacağını belirterek, "Görüşmeler yapacağım İbrahim için, elimden ne gelirse arkadaşlar" diye yazdı.