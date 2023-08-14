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Haluk Levent: Şampiyon Melekler anısına 100 çocuğumuza 3 yıllık burs vereceğiz

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Haluk Levent: 100 çocuğumuza 3 yıllık burs vereceğiz
Haluk Levent: Şampiyon Melekler anısına 100 çocuğumuza 3 yıllık burs vereceğiz

İşte açıklama;

Adıyaman’da Kıbrıs’lı 35 voleybolcu çocuğumuzu ve ailelerini yitirmiştik. Aileler otel hakkında adalet arayışı başlatmıştı. Bir de dernek kurdular. Kıbrıs’ta öğrencilere burs veriyorlar. Bizler de destek verelim dedik. 100 çocuğumuza 3 yıllık burs vereceğiz.  @sampiyon_melek

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