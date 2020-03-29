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Haluk Levent: Şimdiden 10 bin aileye ulaştık

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Futbolcular, koronavirüs sebebiyle maddi sıkıntılar yaşayan ailelere yardım eli uzattı. Sanatçı Haluk Levent aracılığıyla harekete geçen birçok futbolcu, ailelerin temel ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla maddi destekte bulundu.
Haluk Levent: Şimdiden 10 bin aileye ulaştık

Sosyal sorumluluk projeleri ile tanınan ve Türkiye'de birçok kişiye Ahbap Derneği aracılığıyla yardımcı olan Haluk Levent, koronavirüs karşısında da sessiz kalmadı ve birçok ailenin aylık temel gıda ihtiyaçlarını karşılamak için harekete geçti. Sosyal medya üzerinden yaptıığı açıklama ile bu harekete herkesi davet eden ve bu dönemlerin dayanışma günü olduğuna dikkat çeken Haluk Levent, sosyal medya üzerinden, "Ben sizlerden daha hayırsever değilim. Sadece daha koordineliyim. Gelin Ahbap'ları siz de kucaklayın. Gün dayanışma günüdür! Bireysel değil hep birlikte hareket edelim. Sizi seviyoruz ve bekliyoruz" açıklamasında bulunmuştu. Yapılan çağrı çığ gibi büyüdü ve birçok sanatçı, sporcu arka arkaya destek çağrılarında bulundu.

 

Çağrıya spor dünyasından tam destek

 

Haluk Levent'in çağrısına spor camiasından da tam destek geldi. Cenk Tosun, Caner Erkin, Umut Nayir, Mehmet Topal, Mert Günok, Mert Hakan Yandaş, Gökhan Gönül, Enes Ünal, Emre Kılınç, Fatih Aksoy, Atakan Akkaynak gibi birçok futbolcu, bu çağrı sonrası maddi destekte bulunduklarını açıkladı. Futbolcular, çok sayıda ailenin 2 aylık temel gıda masraflarını karışlamak için harekete geçtiler. Sosyal medya üzerinden destek çağrısı yapan sporculara Haluk Levent de tek tek teşekkür etti. Ayrıca A Milli Basketbol Takımı Genel Menajeri Kerem Tunçeri ve Milli Atlet Yasmani Copello da kampanyaya destek verdi.

 

Haluk Levent: Biz 2 bin aile hedefledik ama şimdiden 10 bin aileye ulaştık

 

Konuyla ilgili Demirören Haber Ajansı'na (DHA) özel açıklamalarda bulunan Haluk Levent, "10 bin işinden gücünden olmuş, çalışamayan aileye 2 aylık gıda yardımı yapıyoruz. Bütün sanatçılar ellerinden geleni yapıyorlar. Gıda paketinin 2 aylık maliyeti 300 TL. Aslında daha fazla ama biz indirimler de yaptırdık; un, şeker, mercimek, Türk Kahvesine kadar her şeyi koyduk elimizden geldiğince. Türkiye'nin birçok sanatçı ve futbolcusu katıldı. Biz 2 bin aile hedefledik ama şimdiden 10 bin aileye ulaştık. Gıda firmaları ve kargolarla anlaştık. Ahbap Derneği'ne yatırılan paraların tamamı 1 hafta içerisinde bu firmalarla birlikle bize başvuran ailelere gönderilecek" diye konuştu.

 

Sosyal sorumluluk projeleri ile tanınan ve Türkiye'de birçok kişiye Ahbap Derneği aracılığıyla yardımcı olan Haluk Levent, koronavirüs karşısında da sessiz kalmazken; birçok ailenin aylık temel gıda ihtiyaçlarını karşılamak için ünlüler de kendisine ulaştı. Murat Boz, 'Dayanışma günleri' kapsamında tam 1000 ailenin 2 aylık gıda paketi ihtiyacını karşılamak istediğini açıkladı. Boz'un yanı sıra Seda Sayan, 360 ailenin 2 aylık gıda paketi ihtiyacını karşılamak istediğini duyurdu. Aras Bulut İynemli ve Hande Yener de 100 ailenin 2 aylık gıda paketi ihtiyacını karşılamak istediklerini ifade ettiler.

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